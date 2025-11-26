Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан

После победы в первом квалификационном раунде над «Броммапойкарной», «Динамо» в заключительном раунде отбора перед плей-офф достался «Хиберниан».

Первый момент в матче киевлянам удалось создать на 14-й минуте, когда Редушко не попал в ворота после удара со штрафного. В общем, киевляне больше владели мячом и подходили к чужим воротам, но попытки Андрейко, Редушко и Люсина не приносили успеха.

В то же время «Хиберниан» имел убойный момент выйти вперед, однако Суркис парировал непростой удар Макмердо, а Клилланд на добивании пробил выше цели.

В начале второго тайма номинальные гости также выглядели более активно, однако удары Макмердо и Бакли оказались легкой разминкой для кипера «Динамо». Затем подопечные Игоря Костюка начали перехватывать инициативу. Сначала удар Осипенко в последний момент заблокировал защитник, а вскоре Редушко из-за пределов штрафной попал в стойку ворот.

Но все же киевляне добились своего. Захарченко после розыгрыша углового пробил в правый угол, и мяч рикошетом от штанги залетел в ворота «Хиберниана». До конца матча «Динамо» могло увеличить преимущество, однако удары Редушко и Андрейко отразил Маллон.

Ответный матч данного противостояния состоится 10 декабря в Шотландии.

Юношеская Лига УЕФА. Первый раунд. Первый матч.

«Динамо» Киев U-19 – «Хиберниан» U-19 – 1:0

Гол: Захарченко, 56

Преудпреждения: Огородник, 29, Гродзинский, 76 – Клилланд, 82, Брюс, 87

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Дехтярь (Панимаш, 81), Захарченко, Огородник, Губенко – Люсин (Федоренко, 90+6), Озимай, Осипенко – Редушко, Гродзинский (Бекерский, 81), Андрейко (Буравцов, 90)

«Хиберниан» U-19: Мэллон – Гилли, Макгарт, Колдер, Бакли – Д. Макдональд, Брюс, Дэвидсон – Хименес, Клилланд, Макмердо (К. Макдональд, 71)

Арбитр: Хельги Йоханссон (Исландия)

Стадион: «Сталь» (Сталева-Воля, Польша)