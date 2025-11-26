Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19
Товарищеские матчи
Динамо Киев U19
26.11.2025 14:00 - : -
Хиберниан U19
Молодежные турниры
26 ноября 2025, 13:50 | Обновлено 26 ноября 2025, 14:40
Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19

26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля пройдет игра 3-го раунда

Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо U-19 проводит первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шотландская команда Хиберниан U-19.

Игра пройдет 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Игра пройдет 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Ответный матч состоится 10 декабря на арене соперника из Шотландии.

Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19

Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Хиберниан U-19 стартовые составы Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
