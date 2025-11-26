26.11.2025 14:00 - : -
26 ноября 2025, 13:50 | Обновлено 26 ноября 2025, 14:40
Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19
26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля пройдет игра 3-го раунда
26 ноября 2025, 13:50 | Обновлено 26 ноября 2025, 14:40
Киевское Динамо U-19 проводит первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Соперником является шотландская команда Хиберниан U-19.
Игра пройдет 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.
Ответный матч состоится 10 декабря на арене соперника из Шотландии.
Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19
