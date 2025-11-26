Назван стартовый состав Динамо U-19 на матч ЮЛУ против Хиберниана U-19

Киевское Динамо U-19 проводит первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шотландская команда Хиберниан U-19.

Игра пройдет 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Ответный матч состоится 10 декабря на арене соперника из Шотландии.

