В среду, 26 ноября, юношеская команда «Динамо» проведет первый матч финального этапа квалификации Юношеской лиги УЕФА, в котором встретится с «Хибернианом» из Шотландии. Матч пройдет в городе Сталева-Воля (Польша) на поле стадиона «Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli», старт игры запланирован на 14:00 по киевскому времени.

В полуфинальном поединке квалификации «Динамо» не без труда, однако удалось одолеть шведскую «Броммапойкарну» по сумме двух встреч. «Хиберниан», с которым киевлянам придется сыграть, в прошлом раунде разгромил «Коррику» из Косово (4:0), но проиграл в ответном матче, в котором уже все было решено. Теперь обе команды сойдутся в финальном раунде турнира, где только победитель сможет попасть в плей-офф.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Динамо» удалось преодолеть квалификационный этап соревнований, но в 1/16 финала киевляне уступили одногодкам из «Аталанты».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» U-19 – «Хиберниан» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.