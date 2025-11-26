Игорь КОСТЮК: «Динамо изменило тактику, и это принесло результат»

Наставник «Динамо» U19 Игорь Костюк прокомментировал победу в первом матче 3-го раунда Юношеской Лиги УЕФА над шотландским «Хибернианом» (1:0):

– Получилась сложная игра из-за качества газона, потому что шли дожди. Кроме того, вскоре уже конец первой половины сезона, так что игроки были немного уставшими. В частности, мы видели, как в первом тайме действовал Редушко, который приехал после матчей за сборную. Также ближе к зимней паузе слегка подсел Андрейко, поэтому в первом тайме в нашем исполнении не было той игры, которую мы планировали.

Было много эпизодов, где мы могли создавать моменты и завершать атаки, но немного не хватало, были ошибки. В перерыве внесли коррективы, немного изменили тактику – переходили в атаку не быстро, а медленнее, через фланги, переводя мяч с одного фланга на другой. Добегали до зон завершения – и это принесло результат.

Должны были забивать еще несколько мячей, но получилось только один. Преимущество небольшое, но с ним поедем в Шотландию и будем думать, как там играть. Наш соперник – это очень мощная команда, которая хорошо переходит в атаку и создает неприятности – это как раз то, чего мы боялись. Но во втором тайме мы закрыли свои ворота, внесли коррективы и довели матч до победы.

– Снова забил центральный защитник Владислав Захарченко, который уже отличался в прошлом матче против «Броммапойкарны» на этом же стадионе, в те же ворота. Тогда – со штрафного, сейчас – с углового. Это означает, что стандарты работают?

– Мы хорошо располагались, добегали до зон, куда наши игроки должны были доставлять мяч. Также были хорошие подачи, после которых можно было завершать атаки: один момент, второй, третий. А Захарченко сказал: «Это твои любимые ворота – второй гол подряд». Молодец. Этот гол и стал победным в сегодняшнем матче.

– В первом тайме соперник имел несколько моментов, в том числе с добиванием почти в пустые ворота, но мяч пролетел выше. Можно ли сказать, что повезло?

– Да, повезло. Я же говорил: мы акцентировали игрокам, что соперник хорошо выходит в атаку между линиями, хорошо разгоняется. При потере мяча мы должны были быстро перестраиваться и не давать им разгонять атаки. Но усталость дала о себе знать: начали играть в короткий пас, в недодачу, перед штрафной площадью соперника. Этого мы не планировали, и это приводило к контратакам на наши ворота, одна из которых чуть не закончилась голом.

В перерыве подчеркнули это – и ребята прислушались. Была только одна потеря, когда Редушко с Андрейко разыграли мяч в короткий пас, и пошла контратака соперника, но в целом больше ничего подобного не происходило.

– Сегодня на поле не было Назара Иваськива из-за повреждения, и обидно, что из-за травмы произошла вынужденная замена Даниэля Дегтяря. Что с ним?

– Дегтяр пропустил несколько недель, и это сказывается – он не может играть два полных тайма. Даниэль на протяжении двух недель имел паузу, конечно, его физическая форма просела. После травмы нужно набирать кондиции, но пока он не выдерживает весь матч. Плюс качество газона – мы играли на очень мягком поле, а позавчера тренировались на искусственном – эти переходы тоже дают эффект. Но есть замены, и они сработали, поэтому мы довели матч до логического завершения.

– В этом календарном году остается сыграть еще три поединка: два в чемпионате и один – в Юношеской Лиге УЕФА, против «Хиберниана» через две недели на выезде. Возможно, в Шотландии будет легче, если погодные условия будут лучше?

– Качество газона играет большую роль, потому что если оно плохое, качество игры от этого сильно страдает. В Шотландии оно лучше. Я был там, видел их матч против «2 Коррику» – это хороший стадион с поддержкой трибун, светомузыкой. Думаю, для ребят это будет интересный опыт.