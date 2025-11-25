Киевское Динамо U-19 проводит первый поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шотландская команда Хиберниан U-19. Первый матч – условно домашний для украинского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет 26 ноября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Ответный матч состоится 10 декабря на арене соперника из Шотландии.

Ранее во 2-м Динамо дважды обыграло шведскую команду Броммапойкарна (1:0, 2:1), а Хиберниан выиграл у косовскгого клубом 2 Коррику (4:0, 0:1).

Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 3-й раунд

Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на канале Dynamo TV, который доступен в MEGOGO