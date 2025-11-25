Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Динамо U-19 ведет подготовку к игре 3-го раунда с Хибернианом U-19
ВИДЕО. Динамо U-19 ведет подготовку к игре 3-го раунда с Хибернианом U-19

Поединок Юношеской лиги УЕФА пройдет в польском городе Сталева Воля

Команда «Динамо» U-19 ведет подготовку к матчу 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

Первый матч «Динамо» U-19 – «Хиберниан» U-19 состоится в среду, 26 ноября, в польском городе Стальова Воля на стадионе «Сталь Стальова Воля».

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени).

Комитет арбитров УЕФА назначил судейские бригады на первые матчи 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

На матче между киевским «Динамо» и шотландским «Хибернианом» будет работать судейская бригада из Исландии. Главный арбитр – Хельги Микаэль Йонассон. Ассистенты арбитра – Эгилл Гудлаугссон, Кристьян Мар Олафс. Четвертый арбитр – Яцек Малышек (Польша). Наблюдатель арбитража УЕФА: Марчин Шульц (Польша). Делегат УЕФА: Рауль Массо Замбудио (Испания).

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Хиберниан (Шотландия) видео тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
