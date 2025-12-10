Экс-тренер сборных Украины: «Этот матч может стать решающим для Костюка»

11 декабря свои очередные матчи в Лиге конференций проведут украинские команды: «Динамо» – с итальянской «Фиорентиной», а «Шахтар» – с мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который позже работал тренером в сборных Украины разных возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился ожиданиями от завтрашних поединков:

– Не буду оригинальным, если скажу, что фаворитами будут «Фиорентина» и «Шахтар». Хотя итальянская команда, как, кстати, и динамовцы, переживает кризис. Думаю, что матч в Италии будет очень важным прежде всего для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка. Если киевляне покажут содержательную игру, его шансы остаться у руля команды хотя бы до конца текущего сезона заметно возрастут.

– Пока что «Динамо» под руководством Костюка не впечатляет. Что может помочь им «выстрелить» в Италии, каким будет стартовый состав?

– Очень многое будет зависеть от действий киевлян в обороне. Все-таки «Фиорентина» дома будет играть первым номером. К тому же в случае победы хозяева обеспечат себе путевку в следующий раунд Лиги конференций.

Что касается стартового состава, ставка будет сделана на опытных исполнителей. Не исключено, что после возвращения в строй Шапаренко гости выйдут в два опорных полузащитника. Не удивлюсь, если впереди у «Динамо» сыграет Буяльский.

– Хотите попробовать себя в роли оракула?

– После поражения в прошлом туре от «Омонии» лишь чудо может помочь киевлянам не сойти с дистанции досрочно. Но я в это не верю. Для «Динамо» успехом будет, если все в Италии закончится «подписанием мирного соглашения».

– Теперь о «Шахтаре», которому вы отдаете преимущество в матче с «Хамрун Спартанс».

– На мой взгляд, в нынешнем сезоне «горняки» лучше смотрятся на международной арене. Возможно, потому что бразильских легионеров не нужно мотивировать на игры Лиги конференций – они понимают, что это шанс перейти в топ-чемпионат. А вот в УПЛ они нередко позволяют себе играть спустя рукава, чем соперники с удовольствием пользуются. Поэтому уверен, что на Мальте донеччане своего не упустят. Более того, не удивлюсь, если судьба матча решится уже в первом тайме. Все-таки класс «горняков» выше, чем у хозяев. Счет? 2:0 или даже 3:0 в пользу «Шахтаря».

