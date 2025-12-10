Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо, выступающий в аренде, сказал всю правду о «бело-синих»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 11:24 |
284
0

Игрок Динамо, выступающий в аренде, сказал всю правду о «бело-синих»

Максим Дячук верит, что у киевлян наладится игра и результат

10 декабря 2025, 11:24 |
284
0
Игрок Динамо, выступающий в аренде, сказал всю правду о «бело-синих»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua защитник «Динамо» Максим Дячук, который выступает в польской «Лехии» на правах аренды, поделился своим видением неудачных результатов «бело-синих».

– Внутренние вопросы каждой команды – это закрытая работа тренеров и игроков, поэтому я не хочу их комментировать, – сказал Дячук. – В «Динамо» очень качественные и сильные игроки, поэтому я могу пожелать только успехов. У них все обязательно получится. Впереди еще половина дистанции. Наш чемпионат также непредсказуем. Поэтому я верю и поддерживаю команду на пути к отстаиванию статуса чемпиона.

Напомним, что Максим Дячук перебрался в «Лехию», в июле нынешнего года. Срок аренды защитника заканчивается по окончании сезона.

По теме:
Максим Дячук рассказал о своих приключениях в польском чемпионате
Хиберниан U-19 – Динамо Киев U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Максим Дячук Динамо Киев Лехия Гданьск
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 09 декабря 2025, 13:37 0
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Мадрид против Гвардиолы, Ливер для Интера, сложно для Динамо и легко для Шахтера

Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 09 декабря 2025, 19:10 9
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»

Вацко уверен, что нужно давать больше шансов Пономаренко

Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Баскетбол | 09.12.2025, 12:57
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2025, 09:06
Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова
Футбол | 10.12.2025, 03:32
Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова
Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
і яку "правду" він сказав? 
Ответить
0
Популярные новости
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 35
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 37
Футбол
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем