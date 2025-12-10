Игрок Динамо, выступающий в аренде, сказал всю правду о «бело-синих»

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua защитник «Динамо» Максим Дячук, который выступает в польской «Лехии» на правах аренды, поделился своим видением неудачных результатов «бело-синих».

– Внутренние вопросы каждой команды – это закрытая работа тренеров и игроков, поэтому я не хочу их комментировать, – сказал Дячук. – В «Динамо» очень качественные и сильные игроки, поэтому я могу пожелать только успехов. У них все обязательно получится. Впереди еще половина дистанции. Наш чемпионат также непредсказуем. Поэтому я верю и поддерживаю команду на пути к отстаиванию статуса чемпиона.

Напомним, что Максим Дячук перебрался в «Лехию», в июле нынешнего года. Срок аренды защитника заканчивается по окончании сезона.