Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ

Киевское «Динамо» интересуется бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает анонимный Telegram-канал «Секреты УПЛ».

По информации источника, между клубами уже состоялись переговоры о трансфере 25-летнего футболиста, но пока никакого прогресса в вопросе его перехода не достигнуто.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

В сентябре Бруниньо был признан лучшим игроком месяца в УПЛ.