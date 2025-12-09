Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Бруниньо может покинуть «Карпаты»
Киевское «Динамо» интересуется бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает анонимный Telegram-канал «Секреты УПЛ».
По информации источника, между клубами уже состоялись переговоры о трансфере 25-летнего футболиста, но пока никакого прогресса в вопросе его перехода не достигнуто.
В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
В сентябре Бруниньо был признан лучшим игроком месяца в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Заховайло об и.о. главного тренера киевлян