  4. Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 21:46 |
4070
9

Бруниньо может покинуть «Карпаты»

ФК Карпаты. Бруниньо

Киевское «Динамо» интересуется бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо, сообщает анонимный Telegram-канал «Секреты УПЛ».

По информации источника, между клубами уже состоялись переговоры о трансфере 25-летнего футболиста, но пока никакого прогресса в вопросе его перехода не достигнуто.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

В сентябре Бруниньо был признан лучшим игроком месяца в УПЛ.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
Gargantua
очень нужен, надо раскошелиться
+1
ZANREGENT
Надо брать
+1
odiniznashih
Это он в своем клубе лучший, но попав в  Динамо, эти лучшие сразу куда то деваются
0
_ Moore
опорник. Значить, Михайленко та Бражко не влаштовують. І молодий Осипенко - також?
0
