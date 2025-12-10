Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талант Баварии установил впечатляющий рекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 13:15 | Обновлено 10 декабря 2025, 13:16
Талант Баварии установил впечатляющий рекорд в Лиге чемпионов

Леннарт Карл забил в трех матчах ЛЧ подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Талантливый воспитанник «Баварии» Леннарт Карл установил рекорд результативности в Лиге чемпионов.

В матче шестого тура лигового этапа 17-летний Карл помог мюнхенцам победить португальский «Спортинг» со счетом 3:1.

Леннарт в этой игре отметился голом, который стал для него третьим в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta Analyst, в возрасте 17 лет и 290 дней Карл стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забивавшим в трех матчах подряд.

В текущем сезоне у Леннарта пять голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.

Бавария рекорд Лига чемпионов статистика Леннарт Карль
Иван Чирко Источник: Opta
