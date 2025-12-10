Талант Баварии установил впечатляющий рекорд в Лиге чемпионов
Леннарт Карл забил в трех матчах ЛЧ подряд
Талантливый воспитанник «Баварии» Леннарт Карл установил рекорд результативности в Лиге чемпионов.
В матче шестого тура лигового этапа 17-летний Карл помог мюнхенцам победить португальский «Спортинг» со счетом 3:1.
Леннарт в этой игре отметился голом, который стал для него третьим в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta Analyst, в возрасте 17 лет и 290 дней Карл стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забивавшим в трех матчах подряд.
В текущем сезоне у Леннарта пять голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.
