Талант Баварии установил впечатляющий рекорд в Лиге чемпионов

Талантливый воспитанник «Баварии» Леннарт Карл установил рекорд результативности в Лиге чемпионов.

В матче шестого тура лигового этапа 17-летний Карл помог мюнхенцам победить португальский «Спортинг» со счетом 3:1.

Леннарт в этой игре отметился голом, который стал для него третьим в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta Analyst, в возрасте 17 лет и 290 дней Карл стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забивавшим в трех матчах подряд.

В текущем сезоне у Леннарта пять голов и два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.