Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона

Вингер английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик попал в неприятную ситуацию в Англии из-за своего транспортного средства. Об этом сообщили несколько британских источников.

Украинского футболиста остановила полиция, когда он управлял BMW стоимостью 140 000 фунтов стерлингов с чрезмерно темной тонировкой окон и иностранными (украинскими) номерными знаками без необходимого разрешения, что является нарушением местных законов.

Мудрик подтвердил, что был за рулем, несмотря на запрет руководить автомобилем, который был наложен в сентябре 2025 года. Кроме того, украинец не смог выполнить все требования полиции и предоставить страховку.

Вингер «Челси» признался, что был вынужден сесть за руль из-за отсутствия личного водителя в тот момент, когда Михаил хотел поехать на тренировку.

Суд наложил на футболиста годовой запрет на управление транспортными средствами, 60 часов общественных работ и оштрафовал на 199 фунтов стерлингов.