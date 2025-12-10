Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Англия
10 декабря 2025, 10:27 |
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона

Украинец сел за руль своего автомобиля, несмотря на судебный запрет

Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик попал в неприятную ситуацию в Англии из-за своего транспортного средства. Об этом сообщили несколько британских источников.

Украинского футболиста остановила полиция, когда он управлял BMW стоимостью 140 000 фунтов стерлингов с чрезмерно темной тонировкой окон и иностранными (украинскими) номерными знаками без необходимого разрешения, что является нарушением местных законов.

Мудрик подтвердил, что был за рулем, несмотря на запрет руководить автомобилем, который был наложен в сентябре 2025 года. Кроме того, украинец не смог выполнить все требования полиции и предоставить страховку.

Вингер «Челси» признался, что был вынужден сесть за руль из-за отсутствия личного водителя в тот момент, когда Михаил хотел поехать на тренировку.

Суд наложил на футболиста годовой запрет на управление транспортными средствами, 60 часов общественных работ и оштрафовал на 199 фунтов стерлингов.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 16
vitaha33
А таксі викликати не варіант? От чоговін такий дятел? 
Ответить
+8
Показать Скрыть 3 ответа
inflicted
Не лікується
Ответить
+5
Remark
Ну якщо воно йо бнуте і йому чхати на закони, то такій людині скрізь, в будь якій крайні чхати на правила, хоч в спорті, хоч де...
Казковий персонаж с ка!
Ответить
+3
vbrjkf
Яке воно тупе !  Як же він на права здав, коли елементарного не знає ?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
jugulator
Голова в нього тотально без місків.
Ответить
+2
Yurii Bars
Горбатих могила виправе
Ответить
+2
337
я раньше всегда скептически относился к людям которые всех владельцев БМВ считали тупыми и глупыми но блин как-же часто именно владельцы БМВ отличаются невежеством .
Ответить
+1
Микола Унгурян
"сказочний долб***б"(с)
Ответить
0
Олег Мандрівник
109 фунтов курам на смех. а 60 часов улицы подметать это серьезно 🤣
Ответить
0
Chemp83
Боже яке воно бидляче.Та виженіть цього ватника і відправте в днр де йому місце
Ответить
0
Xvalenok03
Смешно читать. Пацан наш, на украинских номерах ездит.
А здешние  ему обструкцию устроили.
Так кто же больший патриот Украины?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
