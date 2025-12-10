Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Украинец сел за руль своего автомобиля, несмотря на судебный запрет
Вингер английского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик попал в неприятную ситуацию в Англии из-за своего транспортного средства. Об этом сообщили несколько британских источников.
Украинского футболиста остановила полиция, когда он управлял BMW стоимостью 140 000 фунтов стерлингов с чрезмерно темной тонировкой окон и иностранными (украинскими) номерными знаками без необходимого разрешения, что является нарушением местных законов.
Мудрик подтвердил, что был за рулем, несмотря на запрет руководить автомобилем, который был наложен в сентябре 2025 года. Кроме того, украинец не смог выполнить все требования полиции и предоставить страховку.
Вингер «Челси» признался, что был вынужден сесть за руль из-за отсутствия личного водителя в тот момент, когда Михаил хотел поехать на тренировку.
Суд наложил на футболиста годовой запрет на управление транспортными средствами, 60 часов общественных работ и оштрафовал на 199 фунтов стерлингов.
🚨 Chelsea’s Mykhailo Mudryk gets another driving ban over illegally tinted BMW windows.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 10, 2025
· Mudryk was pulled over by police while driving a £140,000 BMW with 'excessively' dark window tints and a foreign license plate.
· He admitted to driving while disqualified, without… pic.twitter.com/23KOY9c8fH
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возглавил список «Арсенал»
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
Казковий персонаж с ка!
А здешние ему обструкцию устроили.
Так кто же больший патриот Украины?