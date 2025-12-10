Сезон в бразильской Серии А завершен: а как сыграли бывшие звезды УПЛ?

Сезон чемпионата Бразилии по футболу официально завершился. Как не старался «Палмейрас» завоевать чемпионство, все равно не удалось и винить стоить только самих себя – множество упущенных очков, ошибки и нервные попытки все исправить заставили фанатов только разочароваться. «Фламенго» завоевал очередной трофей, заслуженно и по делу, хотя и тоже были не безгрешны на протяжении сезона. Неймар сдержал обещание – «Сантос» не вылетел и даже затащил команду в Южноамериканский Кубок! Еще одно мега-достижение – вратарь «Флуминенсе» Фабио стал единственным игроком, который отыграл от первой до последней минуты в чемпионате! Для 45-летнего вратаря последний тур прошлого сезона стал 1415-м матчем в карьере.

Сезон выдался интересным, особенно учитывая россыпь звездных игроков, принимавших в нем участие. Серия А не ведет себя вызывающе и не гремит огромными цифрами, однако помимо домашних талантов и популярных местных футболистов, команды умудрились привлечь и известных игроков из топовых чемпионатов: Жоржиньо, Сауля, Виллиана и многих других. Еще и Украинская Премьер Лига не осталась в стороне – немало известных в УПЛ личностей тоже были на виду или же просто активно поддерживали свои команды, выкладываясь на полную. Интересно кто же эти игроки? Давайте посмотрим, у кого и как прошел этот сезон в Серии А.

Начать хочется с чемпиона, который вернул себе трофей спустя 5 лет! Блестящий сезон провел Джорджиан де Арраскаэта, отлично сыграли Луис Араужо, Педро, Лео Перейра и остальные. Ах да, может кто еще помнит такого игрока, как Хорхе Карраскаль – фанаты «Карпат» должны, ведь колумбиец провел за клуб более 35 матчей. Даже сейчас забыть его трудно, потому как оказывается, клуб не полностью выплатил за футболиста отступные «Севилье». Пусть это уже новые «Карпаты», команда признала, что является правопреемником по спортивной части старого клуба. С того момента прошло уже почти 10 лет, а новый президент львовян отметил: долг превышает 2 миллиона евро и это очень много. Карраскаль после «Карпат» успел поиграть в россии, после чего решил, что эта страна (404) не для него и перебрался в «Фламенго». Как видно: не зря, потому как уже и чемпионом стал.

Далее хочется обсудить путь самых известных игроков из УПЛ в Серию А, а также участие игроков в судьбе бразильских команд. Не чужие люди, как говорится, да и интересно посмотреть на некогда звездных игроков нашего чемпионата, которые радовали фанатов своей игрой. Начать стоит с топовых футболистов (по меркам УПЛ). Как же у них сложилось в Серии А:

1. Маркос Антонио. В далеком 2019-м игрока подписал донецкий «Шахтер». Начал без раскачки, даже учитывая, что в составе играли Тайсон, Тете, Жуниор Мораэс и Евгений Коноплянка. Антонио успел поиграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, дважды выиграл чемпионат Украины и забрал один Кубок страны. Бразилец своей игрой заинтересовал «Лацио», куда и отправился за 7.5 миллионов евро. Однако в Италии не задалось и пошли аренды, одна из которых – в «Сан-Паулу». Попросил сам игрок, ведь Антонио не хотелось ехать непонятно куда. В Бразилии получилось средне: во всех турнирах Маркос отыграл 38 матчей, голов не забивал, но отдал 5 голевых передач. Команда старалась пробраться в Копа Либертадорес, но не вышло – 8-е место. Антонио может вернуться назад в «Лацио» – римляне просят 10 миллионов евро, что для «Сан-Паулу» достаточно много. Остаться хочется, но договорятся ли?

Статистика Антонио за сезон (во всех турнирах): 38 матчей, 0 голов, 5 ассистов.

Итоги для «Сан-Паулу»: 8-е место, 43:47 (забитые–пропущенные).

Трансферная история Маркоса Антонио:

2. Бернард. Один из самых титулованных игроков из тех, кто попал в материал. После скитаний по клубам остановился в родном «Атлетико Минейро». Еще в 2013-м году именно оттуда Бернарда приобрел донецкий «Шахтер» за баснословные 25 миллионов евро и бразилец занял почетное 25-е место среди самых дорогих игроков того трансферного окна. Стоит отметить, что столько же тогда стоили: Тиаго Алькантара, Альваро Негредо, Жоао Моутиньо. Теперь секундочка внимания: дешевле Бернарда на трансферном рынке обошлись: Де Брюйне, Салах, Иммобиле, Обамеянг, Жоржиньо, Сапата, Карвахаль, Каземиро и другие. У них карьера была получше, чем у Бернарда, который признал: переезд в АПЛ, а именно в «Эвертон», дался тяжело. В Бразилии прошлого сезона полузащитник провел уже меньше времени на поле, во всех турнирах забил 5 и отдал 3 ассиста – далеко не то, что от него ждали. Собственно, как и от еще одного игрока, известного фанатам «Динамо» Киев – Дуду. Забивал мало, почти ничем не запомнился, хотя и за «бело-синих» играл так себе, насобирав за три сезона 21 матч и лишь 2 гола.

Статистика Бернарда: 43 матча, 1 гол, 4 ассиста.

Статистика Дуду: 26 матчей, 4 гола, 4 ассиста.

Итоги для «Атлетико Минейро»: 11 место, 43-44 (забитые–пропущенные).

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард

Трансферная история Бернарда:

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду

Трансферная история Дуду:

3. Че Че. Плеяду игроков из «Шахтера» стоит разбавить футболистом их злейших врагов – «Динамо» Киев. «Бело-синие» не фанаты бразильской школы, потому и Че Че не стал тем самым мощным усилением состава. «Динамо» повезло вовремя продать игрока в «Сан-Паулу», после чего он переходил только между бразильскими командами. Привычная практика для Бразилии – это вам не трансферы «Барселоны» и «Реала»! Остановился в «Васку да Гама» и уж здесь Че Че играет много, но результативных действий капля в море: 2 гола и 4 голевых передачи во всех турнирах. А может еще в Кубке забьет важные голы? Впереди полуфиналы и возможен финал.

Статистика Че Че: 41 матч, 2 гола, 1 ассист.

Итоги для «Васку да Гама»: 14 место, 55–60 (забитые–пропущенные).

Getty Images/Global Images Ukraine. Че Че

Трансферная история Че Че

4. Майкон. Сильно хитрит «Коринтианс», то и дело подписывая игрока в аренду, но это часть обещания «Шахтера» игроку, которого не стали держать силой, но и надеются, что он решит продолжить карьеру именно в Донецке. За 39 матчей бразилец отдал 1 голевую передачу и еще отличился тремя забитыми голами в прошлом сезоне. Еще осталось сыграть полуфиналы в Кубке Бразилии и может в финале, потому кто не помнит, как выглядит Майкон или соскучился по его игре, 11 и 14 декабря смотрите стадию 1/2 с «Крузейро».

Статистика Майкона: 35 матчей, 3 гола, 1 ассист.

Итоги для «Коринтианса»: 13 место, 42–47 (забитые–пропущенные).

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Трансферная история Майкона

5. Фернандо. Его карьера проходила почти также, как и у Майкона, но вместо бесконечных поездок в Бразилию, игрока отправили в «РБ Зальцбург», который славится развитием молодых талантов. Уже в первом сезоне в Австрии Фернандо оформил 6+3 за 9 матчей и очень понравился руководству. Тем не менее, слишком много времени ему не давали, что ничуть не разочаровало бразильца: еще 4 гола и 2 ассиста было уже в следующем сезоне, за чем последовало предложение от «Брагантино» и Фернандо решил вернуться на родину. Система «Ред Булл» в действии, но и мнение игрока тоже было не на последнем месте. Немного прогадали – в «Брагантино» футболист не заиграл и пока даже хоть один гол забить не удалось. Зачем тогда брали к себе, если не даете игроку раскрыться?

Статистика Фернандо: 16 матчей, 0 голов и 0 ассистов.

Итоги для «РБ Брагантину»: 10 место, 45–57 (забитые–пропущенные).

Instagram. Фернандо

Трансферная история Фернандо

6. Виллиан. Настоящая бразильская суперзвезда и один из самых титулованных игроков долгое время искал себе подходящий клуб и был не против поиграть в Европе. Однако предложение «Гремио» убедило вернуться на родину. Виллиан даже в свои 37 еще в неплохой форме и хоть уже всерьез тревожат травмы, выносливость не та, зато за 6 матчей в Серии А он забил гол и отдал 2 ассиста! Четырехкратный чемпион Украины, двукратный обладатель чемпионства Англии и победитель Копа Америка 2019 еще желает продолжать — продлит ли он контракт с нынешней командой или снова придется искать новый клуб?

Статистика Виллиана за сезон (во всех турнирах): 6 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

Итоги для «Гремио»: 9-е место, 47–50 (забитые–пропущенные).

Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Трансферная история Виллиана:

Отдельно стоит выделить легион «Интернасьоналя». «Народный клуб» всегда пристально следит за игрой «Шахтера», потому как отмечают высокий уровень подготовки бразильцев под руководством тренеров «горняков». Вот и подписали Алана Патрика, Витао, а также из «Динамо» Киев забрали Витиньо. Самый опытный из них конечно же Алан Патрик, путь которого напоминает перешагивание по секциям Колеса Фортуны: из «Шахтера» в «Интернасьональ», потом назад в Украину, снова обратно в Бразилию – как будто с сезона 2011/12 по 2014/15 была какая-то игра!

Спустя сезон после возвращения в Украину, больше денег за аренду предложил «Палмейрас», прервав чудную серию «туда-сюда» для Патрика. Камбэк в «Интернасьональ» состоялся в 2022-м и с тех пор уже Алан играет здесь на постоянной основе. В прошлом сезоне Серии А Патрик отыграл на высшем уровне: более 4000 минут на поле, 21 гол во всех турнирах и 13 голевых передач – отлично для 34-летнего игрока! Его усилия не поддержали партнеры по команде, а «Интернасьональ» и вовсе мог вылететь в Серию В.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Трансферная история Алана Патрика

Похожий путь в карьере настиг и Витиньо, которого бросают по арендам и вот решается его судьба – «Динамо» не против отпустить футболиста за 6-10 миллионов, а «Интернасьональ» таких денег тратить не желает, так как очень много вопросов к составу в целом, потому придется обновить его, усилиться и исправиться за проваленный сезон, не повторяя ошибок. Витиньо забил 11 голов во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу, что для него вроде и неплохо, но не предел. Еще один бывший игрок УПЛ Витао тоже разок был в аренде в «Интернасьонале», но перешел на постоянную основу в качестве свободного агента в 2022-м. Защитник хорошо проявил себя в команде и даже 2 ассиста отдал. Правда ценят его больше за дисциплину и защитные действия, что для бразильца нетипично.

Кому повезло поменьше: низшие лиги или закат карьеры

Достаточно солидный список игроков, которые играют в Серии А, но в дополнение к ним стоит вспомнить и тех, кто играет в лигах ниже. Примечательно, что будут не только бразильцы! Список лучших:

1. Луизао. Опорный полузащитник поиграл в «Ворскле» и транзитом через польский «Радомяк» вернулся домой в «Атлетико Гойаниенсе». В прошлом сезоне Серии В был одним из лучших в команде, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Статистика Луизао: 28 матчей, 2гола и 1 ассист

Итоги для «Атлетико Гойаниенсе»: 11 место, 39–38 (забитые–пропущенные).

Instagram. Луїзао

Трансферная история Луизао

2. Веллингтон Нем. Хоть в «Фигейренсе» играет сразу трое бывших игроков из УПЛ, стоит их разделить. Все из-за того, что Веллингтон Нем выиграл по 3 чемпионства и 3 Кубка Украины, а игроки ниже не сумели ничего завоевать. Веллингтон Нем считался одним из наиболее талантливых игроков и очень красиво играл за «Флуминенсе» в 2012–2013 годах. «Шахтер» тоже оценил и отдал 9 миллионов евро. Правда Мирча Луческу так и не нашел места полузащитнику, ведь в то время «горняки» обладали мощнейшим составом с Фредом, Алексом Тейшейрой, Дугласом Костой и Луисом Адриано. Веллингтон не унывал и если уж давали время на поле, он использовал его максимально с пользой. В итоге, забил 6 за 29 матчей и уехал в «Сан-Паулу». Нем еще возвращался в «Шахтер», однако дважды в одну реку не войти, потому и пошли безрезультатные скитания: «Арока», «Витория», «Кишварда» и даже «Биньзыонг» – вот такой скромный список клубов для некогда талантливого игрока. В Серии С прошлого сезона особых успехов тоже не было – провел 9 матчей, да и ладно.

Статистика Веллингтона Нема: 9 матчей, 0 голов, 0 ассистов

Итоги для «Фигейренсе»: 14 место, 21–18 (забитые–пропущенные).

Intsgram. Веллингтон Нем

Трансферная история Веллингтона Нема

Бывший игрок «Днепра» Дуглас сыграл за «Фигейренсе» лишь 2 игры и скорее всего завершит карьеру. Еще один «украинец» Марлисон поиграет, ведь начал стабильно забивать, как в сезоне 2021/22 за харьковский «Металлист». В «Фигейренсе» ему нравится, а что еще надо для игры в удовольствие? Марлисон забил 2 гола за 18 матчей.

В качестве бонуса стоит вспомнить таких игроков, как Дентиньо и Марсио Асеведо. Первый почти всю карьеру провел в «Шахтере», завоевал 7 чемпионств, 6 Кубков и 2 Суперкубка Украины. Забивал немного, но старался. Сейчас для удовольствия поигрывает в «Бразильенсе». Марсио Асеведо в УПЛ начал отличный сезон за «Металлист», после чего его быстро подписали в «Шахтер». Травмы и наглость Исмаили перечеркнули карьеру Асеведо в донецкой команде, потому пришлось уехать. Немало матчей провел еще за «Атлетико Паранаэнсе», а в прошлом сезоне за «Гуарабиру» сыграл несколько матчей и в основном отыгрывал роль наставника или парня, который многое пережил на своем пути и готов этим поделиться.

Вроде бы никто не забыт, если не брать в учет тех, кто особо не запомнился в УПЛ, да и потом в Бразилии. Новый сезон стартует сразу после проведения чемпионатов каждого штата. Не стоит забывать, что пока без своего обладателя остается и Кубок Бразилии: 11 декабря «Крузейро» примет «Коринтианс», а на следующий день пройдет первый матч «Васку да Гамы» и «Флуминенсе». Из «украинцев» остались: Че Че и Майкон. Ответные матчи пройдет 14–15 декабря, а финал запланирован на 17 число.

Итоговая таблица чемпионата Бразилии 2025