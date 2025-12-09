Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 14:59 | Обновлено 09 декабря 2025, 15:25
Вацко уверен, что нужно давать больше шансов Пономаренко

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что Динамо не стоило покупать форварда Владислава Бленуце по совету экс-тренера киевлян Мирчи Луческу, а давать больше шансов своему воспитаннику Матвею Пономаренко.

«Не понимаю, зачем Динамо купило Бленуце. Говорят, мол, Луческу там, Запорожану рекомендовали. Но Бленуце ни одного раза не показал, почему его купили. За что Динамо деньги заплатило? Чем он сильнее Пономаренко? У вас есть Матвей, а Динамо покупает кота в мешке, которого Мирча посоветовал».

«Но ставят шлагбаум перед Пономаренко», – сказал Вацко.

Бленуце в нынешнем сезоне забил 1 гол.

Динамо Киев Виктор Вацко Владислав Бленуце Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига Мирча Луческу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Khafre
згідний, суркісу потрібно і далі комплектувати команду виключно своїми вихованцями і не слухати різних експердів які говорять що команді потрібні легіонери
Ответить
+1
valerafan1
Але пане Вікторе, якщо ви чесний та справедливий, то скажіть що і Бленуце не дають грати. А покупка дійсно зайва.
Ответить
0
іван гомонай
вацко знає вацко тренеріще.............................
Ответить
0
