Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что Динамо не стоило покупать форварда Владислава Бленуце по совету экс-тренера киевлян Мирчи Луческу, а давать больше шансов своему воспитаннику Матвею Пономаренко.

«Не понимаю, зачем Динамо купило Бленуце. Говорят, мол, Луческу там, Запорожану рекомендовали. Но Бленуце ни одного раза не показал, почему его купили. За что Динамо деньги заплатило? Чем он сильнее Пономаренко? У вас есть Матвей, а Динамо покупает кота в мешке, которого Мирча посоветовал».

«Но ставят шлагбаум перед Пономаренко», – сказал Вацко.

Бленуце в нынешнем сезоне забил 1 гол.