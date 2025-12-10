Собачья моча, заправка для салата и прыщ. 5 самых странных травм в футболе

В середине ноября «Челси» внезапно потерял 23-летнего атакующего полузащитника Коула Палмера, который был вынужден пропустить ответственные матчи своей команды против «Барселоны» и «Арсенала». Впоследствии стало известно, что хавбек «синих» получил повреждение пальца ноги, находясь в собственном доме, а главный тренер команды Энцо Мареска конкретизировал – Палмер травмировался, когда ночью вставал в уборную.

«К сожалению, он попал в неприятную ситуацию у себя дома, ударившись пальцем ноги. Ничего серьезного, но он не вернется на следующей неделе. Я сам часто просыпаюсь ночью, чтобы пойти в туалет, и ударяюсь то головой, то ногой и всем остальным. Такое бывает», – заявил Мареска.

Довольно странная, если не сказать глупая, травма, однако в мире футболе случались и не такие. Давайте вспомним несколько подобных случаев, чтобы лишний раз убедиться в правоте данного утверждения…

Дейв Бизант

Голкипер, который в 1988 году в составе «Уимблдона» неожиданно для большинства стал обладателем Кубка Англии (в финале «Банда Психов» с минимальным счетом 1:0 обыграла «Ливерпуль») получил довольно банальную и странную травму в 1993 году. На тот момент контракт вратаря уже принадлежал «Челси», а повреждение футболист, как и Палмер, также получил пребывая в домашних условиях.

В процессе приготовления пищи Дейв Бизант достал двухкилограммовую банку с заправкой для салата, которую (вот уж казус для голкипера) не смог удержать в руках и уронил. Предмет упал прямо на ступню Бизанта, повредив связки большого пальца. В лазарете англичанин провел чуть более двух месяцев, а когда вернулся в строй, то довольно быстро обнаружил, что в клубе на него уже более не рассчитывают. Новый наставник «Челси» Гленн Ходдл сделал ставку в «рамке» на россиянина Дмитрия Харина, а Бизанта клуб вскоре продал в «Саутгемптон».

Сантьяго Каньисарес

Getty Images/Global Images Ukraine

Коллега Бизанта по амплуа Сантьяго Каньисарес также может «похвастаться» одной очень странной и досадной травмой в своей профессиональной карьере. В 2002 году голкипер «Валенсии», который до этого вместе с «летучими мышами» проиграл два кряду финала Лиги чемпионов, отличился еще одной неудачей.

Фамилия Каньисареса была в заявке сборной Испании для участия в финальной части чемпионата мира-2002, которая проходила на полях Японии и Южной Кореи, однако на мундиаль Сантьяго так и не поехал. Из-за травмы, которую получил во время бритья… Каньисарес банально уронил на ногу флакончик с лосьоном после бритья, который разбился и повредил вратарю «Валенсии» ахиллово сухожилие.

В Японию и Южную Корею Каньисарес все-таки отправился, но лишь как болельщик. «Я ни в коем случае не считаю себя невезучим», – прокомментировал тогда этот досадный эпизод Сантьяго, вскоре окончательно выпав из рамки ворот «Красной фурии», где на долгие годы воцарился Икер Касильяс.

Дэвид Бэтти

Опорный полузащитник Дэвид Бэтти был крепким орешком, завоевав признание еще в «Лидсе», с которым в 1992 году стал чемпионом Англии, и подтвердив свой статус в 1995-м в «Блэкберне», когда также сумел завоевать «золото» Премьер-лиги. На его счету 43 матча за национальную сборную Англии, но в 1999-м, когда Бэтти вернулся в «Лидс» из «Ньюкасла», он получил, пожалуй, самую неприятную травму за всю свою карьеру.

Находясь дома Бэтти, который в тот момент как раз завершал восстановление после травмы связок голеностопа, решил поиграть со своей трехлетней дочерью. В результате девочка на своем трехколесном велосипеде случайно врезалась в больную ногу отца, а медики зафиксировали у Дэвида повреждение ахиллова сухожилия…

Восстановление растянулось еще на несколько недель, а Бэтти пришлось столкнуться еще и с побочными эффектами лекарств, которые он принимал из-за имевшихся на тот момент проблем с сердцем. Вскоре после того как с поста главного тренера «Лидса» был уволен Дэвид О'Лири карьера Бэтти окончательно покатилась по наклонной, и в 2004-м он все-таки повесил бутсы на гвоздь.

Марко Асенсио

Getty Images/Global Images Ukraine

В прессе нередко можно встретить мнение, что современные футболисты гораздо более, если так можно выразиться, мягкотелые, по сравнению со своими предшественниками. И, откровенно говоря, кейс Марко Асенсио лишь подтверждает этот тезис.

В сезоне-2017/18 стало известно, что полузащитник не смог выйти за «Реал» на первый матч сезона в Лиге чемпионов из-за того, что у него воспалился прыщ на ноге, возникший там после бритья. Что ж, бывает и такое…

Даррен Барнард

А вот один из самых удивительных (естественно, в негативном смысле) случаев травматизма в футболе произошел с бывшим левым защитником сборной Уэльса, а также «Челси», «Барнсли» и ряда других клубов Дарреном Барнардом.

Отыграв 33 матча за «Челси» Барнард в 1995 году ушел в «Бристоль Сити», а спустя два года оказался в «Барнсли». И там в 1999-м «прогремел» на всю Европу тем, что умудрился получить травму, причиной которой стала собачья моча… Футболист просто не увидел жидкость от своего домашнего любимца на кухонном полу, в результате чего поскользнулся, упал и порвал связки колена… Это повреждение оставило Даррена вне игры на пять месяцев, однозначно став одним из самых нелепых в истории футбола.