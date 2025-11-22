Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Палмер сломал мизинец о дверь. Лидер Челси не сыграет с Барсой и Арсеналом
Англия
22 ноября 2025, 05:41 | Обновлено 22 ноября 2025, 05:55
Палмер сломал мизинец о дверь. Лидер Челси не сыграет с Барсой и Арсеналом

Коул получил нелепую травму дома – об этом сообщил наставник синих Энцо Мареска

Палмер сломал мизинец о дверь. Лидер Челси не сыграет с Барсой и Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

23-летний английский атакующий хавбек лондонского Челси Коул Палмер сломал мизинец ноги о дверь у себя дома.

На пресс-конференции перед матчем 12-го тура АПЛ против Бернли наставник пенсионеров Энцо Мареска заявил лишь о том, что Палмер «ушиб палец на ноге» и теперь пропустит не только предстоящий поединок в субботу [с Бернли], но и встречи с Барселоной в Лиге чемпионов (25 ноября) и Арсеналом в АПЛ (30 числа).

Уже потом в The Telegraph уточнили, что в среду (19 ноября) Палмер ударился мизинцем в своем доме и получил небольшую трещину. Челси изготовит для Коула специальную бутсу, которая должен будет уменьшить нагрузку на мизинец и помочь футболисту восстановиться как можно быстрее.

Ожидается, что уже на следующей неделе Палмер приступит к тренировкам, а его появление на поле стоит ожидать в матче 14-го тура чемпионата Англии против Лидса (3 декабря).

В сезоне 2025/26 Палмер провел лишь четыре матча (три в АПЛ и один в ЛЧ), сыграв в сумме 235 минуте. За четыре игры Коул забил два гола – в ворота Брентфорда и Баварии.

Челси начнет выездной матч 12-го тура АПЛ против Бернли 22 ноября в 15:00 по Киеву на стадионе Терф Мур.

Коул Палмер Челси Бернли Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Барселона Энцо Мареска травма Бернли - Челси Челси - Барселона Челси - Арсенал
Даниил Агарков Источник: The Telegraph
Комментарии
