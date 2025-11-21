Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Бёрнли
22.11.2025 14:30 - : -
Челси
Англия
21 ноября 2025, 16:03 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:13
Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 ноября в 14:30 по Киеву

Бернли – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Бернли

В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Бернли

Для новичков чемпионата сезон проходит достаточно сложно. За 11 туров Премьер-лиги «бордовые» смогли набрать всего 10 очков, благодаря которым сейчас находятся на 17-й строчке. «Вест Гэм», занимающий 18-е место, отстает от команды только из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

В Кубке английской лиги «Бернли» также не повезло – клуб вылетел на стадии 1/16 финала от перволигового «Кардиффа».

Челси

Хорошие результаты показывает лондонский коллектив в текущем сезоне.
За 11 туров АПЛ «синие» набрали 20 очков, поэтому пока занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. Лидер «Арсенал» опережает команду на 6 зачетных пунктов, а «Манчестер Сити» со 2-го места – на баллы. В Кубке английской лиги лондонцы обыграли «Вулвергемптон» и «Линкольн» и квалифицировались в 1/4 финала турнира.

Лига чемпионов складывается для англичан не столь успешно. Сначала «Челси» на выезде уступили «Баварии», впоследствии одолели «Бенфику» и «Аякс», а в 4-м туре неожиданно потеряли очки против «Карабаха». 7 набранных баллов позволяют клубу находиться на 12-й строчке общей таблицы турнира.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы играли между собой 5 раз. Трижды побеждал «Челси», а остальные 2 поединка завершились вничью.

Интересные факты

  • «Челси» победил в 4/5 последних выездных поединках. Еще 1 игра завершилась вничью.
  • «Челси» забил 21 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Бернли» пропустил 22 мяча в текущем сезоне АПЛ – 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.

Бёрнли
22 ноября 2025 -
14:30
Челси
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
