  4. Третья победа кряду. Челси поднялся в топ-2 АПЛ
Чемпионат Англии
Бёрнли
22.11.2025 14:30 – FT 0 : 2
Челси
Англия
22 ноября 2025, 16:47 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:54
Очередной успех лондонской команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Первым матчем в рамках субботней программы стало противостояние новичка Бернли и Челси.

Команда Энцо Марески одержала победу со счетом 2:0 и выиграла третий матч кряду. Это позволило лондонцам набрать 23 очка и до встреч конкурентов выйти на второе место в таблице.

Впереди Арсенал, у которого 26 пунктов и игра против Тоттенхэма в воскресенье.

Чемпионат Англии. 12-й тур

Бернли – Челси 0:2
Голы: Нето, 37, Энцо, 89

Бернли: Дубравка, Уокер, Эстеве, Туанзабе, Хартман, Флорентино, Каллен, Чаоуна (Ларсен, 76), Угочукву (Межбри, 72), Антони (Фостер, 72), Флемминг (Бройя, 72)

Челси: Санчес, Джеймс (Бадиашиль, 46), Чалоба, Адарабийо, Кукурелья, Энцо Фернандес, Сантос, Нето, Педро (Гуйи, 76), Гиттенс, Делап (Густо, 67)

Челси Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
