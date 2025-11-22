Третья победа кряду. Челси поднялся в топ-2 АПЛ

Первым матчем в рамках субботней программы стало противостояние новичка Бернли и Челси.

Команда Энцо Марески одержала победу со счетом 2:0 и выиграла третий матч кряду. Это позволило лондонцам набрать 23 очка и до встреч конкурентов выйти на второе место в таблице.

Впереди Арсенал, у которого 26 пунктов и игра против Тоттенхэма в воскресенье.

Чемпионат Англии. 12-й тур

Бернли – Челси 0:2

Голы: Нето, 37, Энцо, 89

Бернли: Дубравка, Уокер, Эстеве, Туанзабе, Хартман, Флорентино, Каллен, Чаоуна (Ларсен, 76), Угочукву (Межбри, 72), Антони (Фостер, 72), Флемминг (Бройя, 72)

Челси: Санчес, Джеймс (Бадиашиль, 46), Чалоба, Адарабийо, Кукурелья, Энцо Фернандес, Сантос, Нето, Педро (Гуйи, 76), Гиттенс, Делап (Густо, 67)