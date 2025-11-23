Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бернли – Челси – 0:2. Пенсионеры вышли на 2-е место АПЛ. Видео голов
Чемпионат Англии
Бёрнли
22.11.2025 14:30 – FT 0 : 2
Челси
Англия
23 ноября 2025, 01:34 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:35
Бернли – Челси – 0:2. Пенсионеры вышли на 2-е место АПЛ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ

Бернли – Челси – 0:2. Пенсионеры вышли на 2-е место АПЛ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Челси» и «Бернли».

Коллективы встретились в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Энцо Марески, имея преимущество по статистике, реализовали два момента и оформили спокойную победу.

После матча «Челси» поднялся на вторую строчку лиги (23 очка). «Бернли» же остался на 19-м месте (10 очков).

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября

«Бернли» – «Челси» – 0:2

Голы: Нето, 37, Энцо, 89

Видео голов и обзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси), асcист Марк Гию.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси), асcист Джейми Байно-Гиттенс.
Бернли Челси видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бернли - Челси Энцо Фернандес Педру Нету
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
