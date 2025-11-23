Бернли – Челси – 0:2. Пенсионеры вышли на 2-е место АПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ
22 ноября в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Челси» и «Бернли».
Коллективы встретились в Бернли на стадионе «Терф Мур».
Подопечные Энцо Марески, имея преимущество по статистике, реализовали два момента и оформили спокойную победу.
После матча «Челси» поднялся на вторую строчку лиги (23 очка). «Бернли» же остался на 19-м месте (10 очков).
АПЛ. 12-й тур, 22 ноября
«Бернли» – «Челси» – 0:2
Голы: Нето, 37, Энцо, 89
Видео голов и обзор матча:
События матча
