22 ноября в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Челси» и «Бернли».

Коллективы встретились в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Подопечные Энцо Марески, имея преимущество по статистике, реализовали два момента и оформили спокойную победу.

После матча «Челси» поднялся на вторую строчку лиги (23 очка). «Бернли» же остался на 19-м месте (10 очков).

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября

«Бернли» – «Челси» – 0:2

Голы: Нето, 37, Энцо, 89

Видео голов и обзор матча: