Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 22 ноября в 14:30
В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Челси».
Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернли – ЧелсиСмотреть трансляцию
