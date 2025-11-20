Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Бёрнли
22.11.2025 14:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 ноября 2025, 20:37 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:38
18
0

Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 22 ноября в 14:30

20 ноября 2025, 20:37 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:38
18
0
Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Челси».

Игра пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бернли – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Райя, 6 преследователей. Сможет ли испанец удержать лидерство по клиншитам?
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Челси Бернли - Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 15:00 3
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20 ноября 2025, 06:30 16
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?

Украинская команда заняла 28-е место

Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 16:15
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Футбол | 20.11.2025, 17:58
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Футбол | 20.11.2025, 19:51
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 13
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 6
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем