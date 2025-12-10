Атлетик Бильбао

10 декабря на Сан-Мамес пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Атлетик встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда уже не в первый раз играет под руководством Вальверде. Он и раньше добивался успеха в Бильбао, но сейчас успел за пару лет взять победу в Копе дель Рей (по иронии, к сороковому юбилею предыдущего успеха), дойти до полуфинала Лиги Европы и стать четвертым в Примере. Но сейчас был провальный отрезок осенью на внутренней арене. Даже после того, как в прошлом туре получилось обыграть 1:0 Атлетико, вышло подняться только на седьмое место в текущей турнирной таблице.

Не лучшим получилось и возвращение басков в Лигу чемпионов. Там начинали с не минимальных поражений Арсеналу дома и Боруссии в Дортмунде. А после 3:1 с Карабахом уступили и Ньюкаслу. А в крайнем туре, в Праге, ограничились только нулевой ничьей против Спарты.

ПСЖ

Клуб в прошлом сезоне добился давней цели - он наконец-то выиграл Лигу чемпионов, причем с разгромными 5:0 в финале с Интером. Ну и заодно Луис Энрике тогда выиграл все возможные внутренние трофеи. После летних каникул прибавили французы и Суперкубок УЕФА, правда, с Тоттенхэмом сначала отыгрались с 0:2, дожав англичан по пенальти. До этого было болезненное поражение другим британцам, Челси, в финале клубного чемпионата мира. А в Лиге 1 сейчас уступают, пусть и минимально, в одно очко, Лансу.

Приоритетом для Забарного и его новой команды остается Лига чемпионов. Там, правда, тоже было поражение, с Баварией - не только дома уступили 1:2, еще и потеряв из-за травмы Хакими. Но зато остальные матчи были выиграны, хотя перечень соперников был непростым: Аталанта и Барселона, Байер и Тоттенхэм.

Статистика личных встреч

В 2011-м году клубы играли в Лиге Европы, и обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Вальверде сумеет озадачить своего более молодого коллегу. Парижане тут выиграют матч (коэффициент - 1,64).

