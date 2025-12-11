10 декабря ПСЖ сенсационно не сумел переиграть Атлетик Бильбао в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сан Мамес в Бильбао (Испания) и завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На второй тайм в составе парижан вышел украинский защитник Илья Забарный. Ворота подопечных Луиса Энрике защищал представитель страны 404 Матвей Сафонов.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Атлетик Бильбао (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:0

Видеообзор матча