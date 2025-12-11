Атлетик – ПСЖ – 0:0. Сенсация в Бильбао, Забарный и Сафонов. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26
10 декабря ПСЖ сенсационно не сумел переиграть Атлетик Бильбао в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Сан Мамес в Бильбао (Испания) и завершилась со счетом 0:0.
На второй тайм в составе парижан вышел украинский защитник Илья Забарный. Ворота подопечных Луиса Энрике защищал представитель страны 404 Матвей Сафонов.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Атлетик Бильбао (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:0
Видеообзор матча
