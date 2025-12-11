Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Атлетик – ПСЖ – 0:0. Сенсация в Бильбао, Забарный и Сафонов. Видеообзор
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
10.12.2025 22:00 – FT 0 : 0
ПСЖ
Лига чемпионов
Атлетик – ПСЖ – 0:0. Сенсация в Бильбао, Забарный и Сафонов. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

Атлетик – ПСЖ – 0:0. Сенсация в Бильбао, Забарный и Сафонов. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря ПСЖ сенсационно не сумел переиграть Атлетик Бильбао в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сан Мамес в Бильбао (Испания) и завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На второй тайм в составе парижан вышел украинский защитник Илья Забарный. Ворота подопечных Луиса Энрике защищал представитель страны 404 Матвей Сафонов.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Атлетик Бильбао (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:0

Видеообзор матча

ПСЖ Атлетик Бильбао Лига чемпионов видео голов и обзор Илья Забарный Матвей Сафонов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
