Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – ПСЖ. Забарный – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
10.12.2025 22:00 – 90+ 0 : 0
ПСЖ
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 21:59 | Обновлено 10 декабря 2025, 23:50
Атлетик – ПСЖ. Забарный – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 10 декабря в 22:00

Атлетик – ПСЖ. Забарный – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 10 декабря, состоится матч 6-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «ПСЖ».

Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Атлетик – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Атлетик Бильбао смотреть онлайн Лига чемпионов ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
