Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Игра завершилась со счетом 0:0
В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» и французским «Пари Сен-Жермен».
Игра состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничейным счетом 0:0.
Украинский защитник парижан Илья Забарный появился на поле сразу после перерыва вместо травмированного Маркиньоса и впервые сыграл вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.
До этого футболисты пересекались только на командных фото после матчей и в тренировочном процессе.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Атлетик – ПСЖ – 0:0
Видеообзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17 - 1
|20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей
|18
|2
|Бавария
|6
|5
|0
|1
|18 - 7
|21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария
|15
|3
|ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ
|13
|4
|Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|20.01.26 19:45 Будё-Глимт - Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити
|13
|5
|Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге
|13
|6
|Интер Милан
|6
|4
|0
|2
|12 - 4
|20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага
|12
|7
|Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид
|12
|8
|Атлетико Мадрид
|6
|4
|0
|2
|15 - 12
|21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф
|12
|9
|Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль
|12
|10
|Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19 - 13
|20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао
|11
|11
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм
|11
|12
|Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл
|10
|13
|Челси
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|21.01.26 22:00 Челси - Пафос09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика
|10
|14
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон
|10
|15
|Барселона
|6
|3
|1
|2
|14 - 11
|21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ
|10
|16
|Марсель
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс
|9
|17
|Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус
|9
|18
|Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль
|9
|19
|Монако
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити
|9
|20
|Байер
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен
|9
|21
|ПСВ Эйндховен
|6
|2
|2
|2
|15 - 11
|21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен
|8
|22
|Карабах
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген
|7
|23
|Наполи
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|20.01.26 22:00 Копенгаген - Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон
|7
|24
|Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10 - 16
|20.01.26 22:00 Копенгаген - Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген
|7
|25
|Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика
|6
|26
|Пафос
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|21.01.26 22:00 Челси - Пафос10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария
|6
|27
|Юнион Сент-Жилуаз
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл
|6
|28
|Атлетик Бильбао
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао
|5
|29
|Олимпиакос Пирей
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф
|4
|31
|Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9 - 13
|20.01.26 19:45 Будё-Глимт - Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм
|3
|33
|Славия Прага
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага
|3
|34
|Аякс
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|20.01.26 22:00 Вильярреал - Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс
|3
|35
|Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|20.01.26 22:00 Вильярреал - Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус
|1
|36
|Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид
|1
