Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик

В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» и французским «Пари Сен-Жермен».

Игра состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничейным счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник парижан Илья Забарный появился на поле сразу после перерыва вместо травмированного Маркиньоса и впервые сыграл вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

До этого футболисты пересекались только на командных фото после матчей и в тренировочном процессе.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Атлетик – ПСЖ – 0:0

Видеообзор матча

Турнирная таблица