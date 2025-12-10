Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик

Игра завершилась со счетом 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» и французским «Пари Сен-Жермен».

Игра состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась ничейным счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник парижан Илья Забарный появился на поле сразу после перерыва вместо травмированного Маркиньоса и впервые сыграл вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

До этого футболисты пересекались только на командных фото после матчей и в тренировочном процессе.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Атлетик – ПСЖ – 0:0

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 6 6 0 0 17 - 1 20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 18
2 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19 - 8 20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12 - 6 20.01.26 19:45 Будё-Глимт - Манчестер Сити10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао09.12.25 Аталанта 2:1 Челси26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13
6 Интер Милан 6 4 0 2 12 - 4 20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 12
7 Реал Мадрид 6 4 0 2 13 - 7 20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако10.12.25 Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 12
8 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 15 - 12 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12
10 Боруссия Д 6 3 2 1 19 - 13 20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 11
11 Тоттенхэм 6 3 2 1 13 - 7 20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 11
12 Ньюкасл 6 3 1 2 13 - 6 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 10
13 Челси 6 3 1 2 13 - 8 21.01.26 22:00 Челси - Пафос09.12.25 Аталанта 2:1 Челси25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10
14 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 12 - 8 20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 10
15 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф25.11.25 Челси 3:0 Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10
16 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12 - 10 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8 - 8 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 9
19 Монако 6 2 3 1 7 - 8 20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай26.11.25 Пафос 2:2 Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 9
20 Байер 6 2 3 1 10 - 12 20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер10.12.25 Байер 2:2 Ньюкасл25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8
22 Карабах 6 2 1 3 10 - 13 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Наполи 2:0 Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 7
23 Наполи 6 2 1 3 6 - 11 20.01.26 22:00 Копенгаген - Наполи10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Наполи 2:0 Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10 - 16 20.01.26 22:00 Копенгаген - Наполи10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6 - 8 21.01.26 22:00 Ювентус - Бенфика10.12.25 Бенфика 2:0 Наполи25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 6
26 Пафос 6 1 3 2 4 - 9 21.01.26 22:00 Челси - Пафос10.12.25 Ювентус 2:0 Пафос26.11.25 Пафос 2:2 Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6
28 Атлетик Бильбао 6 1 2 3 4 - 9 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао10.12.25 Атлетик Бильбао 0:0 ПСЖ25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 5
29 Олимпиакос Пирей 6 1 2 3 6 - 13 20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 5
30 Айнтрахт Ф 6 1 1 4 8 - 16 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 4
31 Брюгге 6 1 1 4 8 - 16 20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге10.12.25 Брюгге 0:3 Арсенал26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 4
32 Будё-Глимт 6 0 3 3 9 - 13 20.01.26 19:45 Будё-Глимт - Манчестер Сити10.12.25 Боруссия Д 2:2 Будё-Глимт25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 3
33 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3
34 Аякс 6 1 0 5 5 - 18 20.01.26 22:00 Вильярреал - Аякс10.12.25 Карабах 2:4 Аякс25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4 - 13 20.01.26 22:00 Вильярреал - Аякс10.12.25 Вильярреал 2:3 Копенгаген25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4 - 15 20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 1
Тренер ПСЖ объяснил, почему Забарный вышел сразу после перерыва
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом
Атлетик Бильбао ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Матвей Сафонов
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Я розумію, вам придуркам із секти "какая разніца" не подобається правда і про пєнісістак і про цю ситуацію із забарним. Але коли почуєте від якоїсь купленої залупи, що : "ми дапускаєм расєян, пасматрвтє ані дажє іграют в одной футбольнай камандє . В тєнісє ТОЖЄ пєнєсіські іграют мєжду сабой.Так пачєму ми далжни запрещать ?" Тоді бл не нийте тут дебіли 
Ответить
+4
Counselor
Ось дурний Забарний та його кралечка i вляпалися в iсторiю. Зато живуть в Парижi. 
Ответить
+2
avk2307
Навіщо ставити на головну матч який і центральним не вважався і навіть в мультифіді його не показували бо нічого там було дивитись?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
255547
А когда такое было, когда три представителя стран постсоветского пространства, играли в одном матче, за лучший на данный момент клуб Европы, это исторический момент, нужно наоборот порадоваться за каждого, и пожелать удачи 
Ответить
-1
AndiM
Це звичайно хня повна, але забарний знав куди переходить , хто там грає і хто хАзяін. Думати, що саудівські жополизи кацапські не почнуть рано чи пізно "мирити братніє народи" - це потрібно бути або дурнем , або просто пхй на Україну. 
Не здивуюсь якщо ще якісь федерації почнуть допускати кацапів, приводячи цей приклад (як було з нашими патріотичними пєнісістками).
Ответить
-1
Тимощук такой Забавный
Все кто осуждает патриота Забарного или защищает, знайте, плевать он на вас всех хотел. Прилетит в Париж, поедет в гости к Сафонову, и будут чай с самовара пить с тульскими пряниками и слушать баскова с шаманом и никто об этом не узнает
Ответить
-2
Полтавский пафос
29 пункт плана Трампа☝️
Ответить
-2
aka_MIK
все таки насколько эпично Забарный выглядит в сравнении с срусским
Ответить
-3
Play Games
Звичайний договорняк зкатали ! Такі матчі навіть просо важко дивитися… команди просто стояли. Це 100% договорняк !
Ответить
-6
