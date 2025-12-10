Другие новости10 декабря 2025, 03:07 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:10
ВИДЕО. Девушка украинского футболиста показала идеальное тело
Диана Зотова показала идеальную фигуру в новом спортивном образе
10 декабря 2025, 03:07 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:10
Диана Зотова, девушка нападающего «Слована» и экс-участница шоу «Холостяк», опубликовала в Instagram новый ролик, в котором продемонстрировала спортивный образ и впечатляющую фигуру.
На видео Диана показывает разные элементы спортивного костюма, акцентируя внимание на подтянутом прессе и стройных формах.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики тут же засыпали ее комплиментами, отмечая стиль и уверенность.
Зотова продолжает укреплять свой личный бренд.
