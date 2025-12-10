ВИДЕО. Девушка украинского футболиста показала идеальное тело

Диана Зотова, девушка нападающего «Слована» и экс-участница шоу «Холостяк», опубликовала в Instagram новый ролик, в котором продемонстрировала спортивный образ и впечатляющую фигуру.

На видео Диана показывает разные элементы спортивного костюма, акцентируя внимание на подтянутом прессе и стройных формах.

Подписчики тут же засыпали ее комплиментами, отмечая стиль и уверенность.

Зотова продолжает укреплять свой личный бренд.