10 декабря на Керамика пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Вильярреал встретится с Копенгагеном. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда воссоединилась с Марселино по ходу позапрошлого сезона. С новым-старым тренером получилось выйти из спада, но все же тогда не хватило времени, чтобы сохранить привычный пропуск в еврокубки. Но уже в прошлой темпораде вышло с 70 очками уверенно войти в пятерку лучших в Примере. И получается прибавлять и дальше, в нынешнем сезоне. На данный момент удается с 31 очком идти третьим - Атлетико, что сыграл на матч больше, отстает уже на четыре балла.

Но при этом испанцы просто провалились напрочь в Лиге чемпионов. Все, что им удалось, это вырвать ничью в первом же домашнем поединке, против Ювентуса. Но кроме тех 2:2, было проиграно все без исключения матчи там. Даже с Пафосом, дебютантом турнира, уступили 0:1 - так что шансы на выход в плей-офф уже сейчас фактически стали сугубо теоретическими.

Копенгаген

Клуб по праву считается одним из лидеров датского футбола. Но есть и любопытное наблюдение: тут чередуются довольно строго удачные сезоны со спадами. Вот и после того, как получилось вернуть себе титул весной, сейчас фаворит идет только пятым в текущей турнирной таблице Суперлиги, уже на двенадцать очков отставая от нынешнего лидера - Орхуса - 28 против 40.

Зато в Лиге чемпионов команда смогла пройти в основной раунд - в квалификации она прошла Дриту, Мальме и даже Базель. Да и осенью начинали тут датчане с ничьей 2:2 против Байера. Но потом были поражения, не только Боруссии Дортмунд и Тоттенхэму, но даже Карабаху, 0:2. И только с Кайратом получилось выиграть, но даже с ним, доведя счет до крупного, пропустили дважды и ограничились победой 3:2.

Статистика личных встреч

Это первый поединок между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев поля. Но они вряд ли особенно мотивированы в турнире, силы лучше оставить на Примеру. Тут ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).