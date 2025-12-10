Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ

В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между испанским «Вильярреалом» и датским «Копенгагеном».

Игра состоялась на стадионе Эстадио де ла Керамика в Вильярреале и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостевой команды.

Решающий гол нападающий датчан Андреас Корнелиус забил на 90-й минуте.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Вильярреал – Копенгаген – 2:3

Голы: Комесанья, 47, Олувасеи, 56 – Эльюнусси, 2, Ашури, 48, Корнелиус, 90