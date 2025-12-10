Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ
Лига Чемпионов
Вильярреал
10.12.2025 19:45 – FT 2 : 3
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 21:56 |
924
0

Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостевой команды

10 декабря 2025, 21:56 |
924
0
Развязка на 90-й минуте. Копенгаген совершил сенсацию в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между испанским «Вильярреалом» и датским «Копенгагеном».

Игра состоялась на стадионе Эстадио де ла Керамика в Вильярреале и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол нападающий датчан Андреас Корнелиус забил на 90-й минуте.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Вильярреал – Копенгаген – 2:3

Голы: Комесанья, 47, Олувасеи, 56 – Эльюнусси, 2, Ашури, 48, Корнелиус, 90

По теме:
Ювентус переиграл Пафос и поднялся в зону плей-офф Лиги чемпионов
Это произошло впервые. Забарный вышел на поле вместе с россиянином
ВИДЕО. Как Холанд расстроил Куртуа в матче Лиги чемпионов
Вильярреал Копенгаген Лига чемпионов Андреас Корнелиус Мохамед Эльюнусси Санти Комесанья
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кащук не помог. Аякс сделал эпический камбэк в матче с Карабахом
Футбол | 10 декабря 2025, 21:45 0
Кащук не помог. Аякс сделал эпический камбэк в матче с Карабахом
Кащук не помог. Аякс сделал эпический камбэк в матче с Карабахом

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу амстердамцев

Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Футбол | 10 декабря 2025, 11:51 0
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»

Наставник парижского клуба поделился ожиданиями перед матчем с «Атлетиком» в Лиге чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10.12.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10.12.2025, 06:02
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 19
Футбол
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 92
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем