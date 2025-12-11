Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал – Копенгаген – 2:3. Субмарина потоплена. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Вильярреал
10.12.2025 19:45 – FT 2 : 3
Копенгаген
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 04:42 | Обновлено 11 декабря 2025, 05:13
Сенсационное поражение

Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов.

Испанский «Вильярреал» на своем поле сенсационно уступил датскому «Копенгагену» – 2:3.

Гости открыли счет уже на второй минуте благодаря Эльюнусси. В начале второго тайма «Вильярреал» сравнял счет после гола Комесаньи, но уже через минуту Ашури снова вывел датскую команду вперед.

На 56-й минуте Олувасеи вновь сравнял счет, однако решающий гол забил Корнелиус на последних минутах матча.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Вильярреал – Копенгаген – 2:3
Голы: Комесанья, 47; Олувасейи, 56 – Эльюнусси, 2; Ашури, 48; Корнелиус, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Копенгаген).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тани Олувасейи (Вильярреал), асcист Альфонсо Педраса.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Элиас Ашури (Копенгаген), асcист Йорам Заг.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Вильярреал), асcист Ильяс Ахомаш.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген), асcист Маркос Лопес.
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
