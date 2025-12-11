10 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов.

Испанский «Вильярреал» на своем поле сенсационно уступил датскому «Копенгагену» – 2:3.

Гости открыли счет уже на второй минуте благодаря Эльюнусси. В начале второго тайма «Вильярреал» сравнял счет после гола Комесаньи, но уже через минуту Ашури снова вывел датскую команду вперед.

На 56-й минуте Олувасеи вновь сравнял счет, однако решающий гол забил Корнелиус на последних минутах матча.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Вильярреал – Копенгаген – 2:3

Голы: Комесанья, 47; Олувасейи, 56 – Эльюнусси, 2; Ашури, 48; Корнелиус, 90

Видеообзор матча