Вильярреал – Копенгаген – 2:3. Субмарина потоплена. Видео голов, обзор
Сенсационное поражение
10 декабря прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов.
Испанский «Вильярреал» на своем поле сенсационно уступил датскому «Копенгагену» – 2:3.
Гости открыли счет уже на второй минуте благодаря Эльюнусси. В начале второго тайма «Вильярреал» сравнял счет после гола Комесаньи, но уже через минуту Ашури снова вывел датскую команду вперед.
На 56-й минуте Олувасеи вновь сравнял счет, однако решающий гол забил Корнелиус на последних минутах матча.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Вильярреал – Копенгаген – 2:3
Голы: Комесанья, 47; Олувасейи, 56 – Эльюнусси, 2; Ашури, 48; Корнелиус, 90
Видеообзор матча
События матча
