Лига чемпионов. 6-й тур, матчи 10 декабря. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 10 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Вечером 10 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 поединков.
В этот день могут выйти на поле украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
6-й тур. 10 декабря
- 19:45 Вильярреал (Испания) – Копенгаген (Дания)
- 19:45 Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды)
- 22:00 Атлетик (Испания) – ПСЖ (Франция)
- 22:00 Байер (Германия) – Ньюкасл (Англия)
- 22:00 Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия)
- 22:00 Боруссия Д (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия)
- 22:00 Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия)
- 22:00 Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
- 22:00 Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
