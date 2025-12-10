Лига чемпионов. 6-й тур, матчи 10 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 10 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

В этот день могут выйти на поле украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 10 декабря

19:45 Вильярреал (Испания) – Копенгаген (Дания)

19:45 Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды)

22:00 Атлетик (Испания) – ПСЖ (Франция)

22:00 Байер (Германия) – Ньюкасл (Англия)

22:00 Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия)

22:00 Боруссия Д (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия)

22:00 Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия)

22:00 Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

22:00 Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

