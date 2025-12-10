Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига чемпионов. 6-й тур, матчи 10 декабря. Смотреть онлайн LIVE
10 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 10 декабря 2025, 19:11
Лига чемпионов. 6-й тур, матчи 10 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 10 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

УЕФА

Вечером 10 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот день могут выйти на поле украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 10 декабря

  • 19:45 Вильярреал (Испания) – Копенгаген (Дания)
  • 19:45 Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды)
  • 22:00 Атлетик (Испания) – ПСЖ (Франция)
  • 22:00 Байер (Германия) – Ньюкасл (Англия)
  • 22:00 Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия)
  • 22:00 Боруссия Д (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия)
  • 22:00 Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия)
  • 22:00 Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • 22:00 Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19:45 Вильярреал (Испания) – Копенгаген (Дания)

19:45 Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды)

22:00 Атлетик (Испания) – ПСЖ (Франция)

22:00 Байер (Германия) – Ньюкасл (Англия)

22:00 Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия)

22:00 Боруссия Д (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия)

22:00 Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия)

22:00 Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

22:00 Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр)

