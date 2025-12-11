Карабах – Аякс – 2:4. Топ-камбек в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26
10 декабря Аякс на выезде переиграл команду Карабах со счетом 4:2 в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Нидерландцы проигрывали 1:2 до 79-й минуты, но сумели забить трижды и вырвать победу.
Дубль в этой встрече оформил Оскар Глух, а для Аякса это первые набранные очки в текущем сезоне еврокубка.
Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук появился на поле на 70-й. без голевых действий.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды) – 2:4
Голы: Дуран, 10, Матеус Силва, 47 – Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гоэи, 83
Видеообзор матча
События матча
