Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах – Аякс – 2:4. Топ-камбек в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Лига Чемпионов
Карабах
10.12.2025 19:45 – FT 2 : 4
Аякс
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 04:10 | Обновлено 11 декабря 2025, 04:16
26
0

Карабах – Аякс – 2:4. Топ-камбек в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги чемпионов 2025/26

Карабах – Аякс – 2:4. Топ-камбек в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря Аякс на выезде переиграл команду Карабах со счетом 4:2 в матче шестого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Нидерландцы проигрывали 1:2 до 79-й минуты, но сумели забить трижды и вырвать победу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Оскар Глух, а для Аякса это первые набранные очки в текущем сезоне еврокубка.

Украинский форвард Карабаха Алексей Кащук появился на поле на 70-й. без голевых действий.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды) – 2:4

Голы: Дуран, 10, Матеус Силва, 47 – Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гоэи, 83

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (Аякс), асcист Мика Годтс.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Гоэи (Аякс), асcист Дон-Анджело Конаду.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Глоч (Аякс), асcист Лукас Роса.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Силва (Карабах).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Дольберг (Аякс), асcист Sean Steur.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Камило Дуран (Карабах), асcист Элвин Джафаргулиев.
По теме:
Бенфика – Наполи – 2:0. Два сейва Трубина, 76 минут Судакова. Видео голов
Бенфика одолела Наполи: какой вклад внесли Судаков и Трубин для успеха?
Ювентус – Пафос – 2:0. Маккенни и Дэвид. Видео голов и обзор матча
Аякс Карабах Агдам Лига чемпионов видео голов и обзор Камило Дуран Каспер Дольберг Оскар Глух Алексей Кащук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Популярные новости
