10 декабря, свою встречу в рамках основного раунда Лиги чемпионов проведут Карабах – Аякс. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Попадание в Этап лиги самого престижного еврокубка для Карабаха большое достижение, но азербайджанский гранд, не потерялся в такой солидной компании, имея хорошие шансы на попадание в плей-офф. Команда начала с выездной победы над Бенфикой – 3:2, а далее обыграла дома Копенгаген – 2:0.

После эффектного старта «скакуны» смогли набрать всего один балл в трех матчах, поражение от Атлетика Бильбао в гостях – 1:3, ничья дома с Челси – 2:2, а также проигрыш на чужом поле Наполи – 0:2. Карабах сейчас на 19 строчке, это пока зона плей-офф, где еще надо удержаться. На внутренней арене клуб удерживает лидерство после 13 туров, опережая ближайшего преследователя на два очка.

Аякс

Легендарный нидерландский клуб переживает тяжелые времена, Аякс худшая команда лиги чемпионов после пяти туров, не набрав ни одного очка, при разнице мячей 1:16. «Божьи сыновья» проиграли следующим соперникам: в гостях Марселю – 0:4 и Челси – 1:5, а в родных стенах Интеру – 0:2, Галатасараю – 0:3 и Бенфике – 0:2. Календарь был непростым, но за очки нужно было цепляться.

Не лучше идут дела и на внутренней арене, где после 15 туров клуб занимает скромное четвертое место, отставание от лидера составляет 14 очков, пока максимум, на который можно рассчитывать, это третье место, до него один балл. Шансов на плей-офф Лиги чемпионов нет, так что футболисты сыграют без особой мотивации, да и форма далека от идеальной.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, это было на Этапе лиги, в рамках Лиги Европы, тогда Аякс одержал выездную победу со счетом 3:0. На исход того матча повлияло удаление в составе хозяев уже на 15-й минуте, а с 75 минуты пришлось и вовсе доигрывать вдевятером.

Прогноз

В плане статуса и истории эти клубы не сравнить, Аякс многого добился, но именно в этом конкретном матче Карабах небольшой фаворит.

В плане статуса и истории эти клубы не сравнить, Аякс многого добился, но именно в этом конкретном матче Карабах небольшой фаворит.

С котировками можно согласиться, ведь азербайджанский клуб играет лучше соперника в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а также не проигрывал в родных стенах. Сложно понять, чего ждать от гостей, считаю приемлемой ставку на обмен голами за 1,6.

