Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Карабах
10.12.2025 19:45 - : -
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 08:21 | Обновлено 10 декабря 2025, 08:22
161
0

Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок пройдет 10 декабря в 19:45 по Киеву

10 декабря 2025, 08:21 | Обновлено 10 декабря 2025, 08:22
161
0
Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря, свою встречу в рамках основного раунда Лиги чемпионов проведут Карабах – Аякс. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Попадание в Этап лиги самого престижного еврокубка для Карабаха большое достижение, но азербайджанский гранд, не потерялся в такой солидной компании, имея хорошие шансы на попадание в плей-офф. Команда начала с выездной победы над Бенфикой – 3:2, а далее обыграла дома Копенгаген – 2:0.

После эффектного старта «скакуны» смогли набрать всего один балл в трех матчах, поражение от Атлетика Бильбао в гостях – 1:3, ничья дома с Челси – 2:2, а также проигрыш на чужом поле Наполи – 0:2. Карабах сейчас на 19 строчке, это пока зона плей-офф, где еще надо удержаться. На внутренней арене клуб удерживает лидерство после 13 туров, опережая ближайшего преследователя на два очка.

Аякс

Легендарный нидерландский клуб переживает тяжелые времена, Аякс худшая команда лиги чемпионов после пяти туров, не набрав ни одного очка, при разнице мячей 1:16. «Божьи сыновья» проиграли следующим соперникам: в гостях Марселю – 0:4 и Челси – 1:5, а в родных стенах Интеру – 0:2, Галатасараю – 0:3 и Бенфике – 0:2. Календарь был непростым, но за очки нужно было цепляться.

Не лучше идут дела и на внутренней арене, где после 15 туров клуб занимает скромное четвертое место, отставание от лидера составляет 14 очков, пока максимум, на который можно рассчитывать, это третье место, до него один балл. Шансов на плей-офф Лиги чемпионов нет, так что футболисты сыграют без особой мотивации, да и форма далека от идеальной.

Личные встречи

Соперники пересекались всего раз, это было на Этапе лиги, в рамках Лиги Европы, тогда Аякс одержал выездную победу со счетом 3:0. На исход того матча повлияло удаление в составе хозяев уже на 15-й минуте, а с 75 минуты пришлось и вовсе доигрывать вдевятером.

Прогноз

В плане статуса и истории эти клубы не сравнить, Аякс многого добился, но именно в этом конкретном матче Карабах небольшой фаворит.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,97 для Карабаха и 3,52 для Аякса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

С котировками можно согласиться, ведь азербайджанский клуб играет лучше соперника в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а также не проигрывал в родных стенах. Сложно понять, чего ждать от гостей, считаю приемлемой ставку на обмен голами за 1,6.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.18 для Карабаха и 3.36 для Аякса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Карабах
10 декабря 2025 -
19:45
Аякс
Обе забьют 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Байер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – Пафос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брюгге – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Карабах Агдам Аякс Лига чемпионов Алексей Кащук прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Баскетбол | 09 декабря 2025, 12:57 1
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»

БК Ровно снялся с турнира

Лучший бомбардир сборной Украины шокировал клуб запросом о зарплате
Футбол | 10 декабря 2025, 04:42 4
Лучший бомбардир сборной Украины шокировал клуб запросом о зарплате
Лучший бомбардир сборной Украины шокировал клуб запросом о зарплате

Гуцуляк дал знать «Полесью», сколько хочет зарабатывать

Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Футбол | 09.12.2025, 11:07
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
«Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского
Футбол | 10.12.2025, 09:29
«Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского
«Была боль». Игрок Руха рассказал о скандальном удалении Андриевского
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10.12.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
09.12.2025, 08:55 2
Бокс
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
08.12.2025, 19:43
Бокс
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
09.12.2025, 07:54 14
Футбол
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
08.12.2025, 09:13 36
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем