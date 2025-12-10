Кащук не помог. Аякс сделал эпический камбэк в матче с Карабахом
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу амстердамцев
В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом».
Игра состоялась на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.
Украинский вингер «Карабаха» Алексей Кащук вышел на поле на 70-й минуте матча при счете 2:1, но в итоге его команда проиграла 2:4.
Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря
Карабах – Аякс – 2:4
Голы: Дуран, 10, Силва, 47 – Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гоэи, 83
