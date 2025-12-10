Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Карабах
10.12.2025 19:45 – FT 2 : 4
Аякс
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 21:45 |
Кащук не помог. Аякс сделал эпический камбэк в матче с Карабахом

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу амстердамцев

Кащук не помог. Аякс сделал эпический камбэк в матче с Карабахом
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и нидерландским «Аяксом».

Игра состоялась на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.

Украинский вингер «Карабаха» Алексей Кащук вышел на поле на 70-й минуте матча при счете 2:1, но в итоге его команда проиграла 2:4.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 10 декабря

Карабах – Аякс – 2:4

Голы: Дуран, 10, Силва, 47 – Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гоэи, 83

Карабах Агдам Аякс Алексей Кащук Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
