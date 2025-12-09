Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться

Румынский нападающий Владислав Бленуце не сможет покинуть киевское «Динамо» уже этой зимой.

По словам журналиста Михаила Спиваковского, румынский форвард может сменить команду только после завершения сезона, ведь переход сейчас стал бы для него третьим клубом в кампании, что запрещено регламентом.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в шести из последних восьми матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.