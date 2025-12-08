Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Франция
08 декабря 2025, 21:39 | Обновлено 08 декабря 2025, 21:49
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова

В команде считают, что отношения между игроками – профессиональные

1 Comments
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче ПСЖ – «Ренн» (5:0) отсутствие Ильи Забарного вызвало волну обсуждений не только в спортивном, но и в политическом контексте.

В СМИ снова заговорили о его возможных напряженных отношениях с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Луис Энрике быстро погасил полемику, заявив, что украинец пропустил матч из-за сильной простуды.

По данным источника, вопросы сотрудничества Сафонова и Забарного действительно обсуждались во время летних переговоров. Представитель «ПСЖ» заверил: все риски были учтены, а отношения игроков остаются исключительно профессиональными.

В «ПСЖ» с пониманием относятся к тому, что Забарный публично игнорирует Сафонова.

Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
