Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Дортмунд – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Боруссия Д
10.12.2025 22:00 - : -
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 08:45 | Обновлено 10 декабря 2025, 09:26
Боруссия Дортмунд – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встреча начнется 10 декабря в 22:00 по Киеву на Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря, свою встречу в Лиге чемпионов проведут Боруссия Дортмунд – Буде/Глимт. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» набрали 10 очков в пяти матчах Лиги чемпионов, что позволяет занимать высокое шестое место. Важно удержаться в топ-8, ведь сразу четверо конкурентов отстают только по дополнительным показателям. Свой последний матч команда уверенно выиграла в родных стенах у Вильярреала – 4:0.

В Бундеслиге дела идут хорошо, клуб занимает третью строчку, отставание от второго Лейпцига всего один балл, а вот до первой Баварии целых 9 очков. Команда не проигрывает уже шесть матчей подряд в чемпионате. Недавно Боруссия вылетела из Кубка Германии, уступив на своем поле Байеру – 0:1. В предстоящем матче партнерам не помогут Древес, Дюранвиль, Озкан и Зюле.

Буде/Глимт

Норвежский клуб пока не выигрывал в этом сезоне на основном этапе Лиги чемпионов. Буде/Глимт имеет в активе всего два очка, поэтому шансы на плей-офф только теоретические. Команде сложно в такой сильной компании, однако, это ценный опыт.

В последнем туре были все шансы зацепиться за очки, но клуб уступил на своем поле Ювентусу со счетом 2:3, пропустив решающий мяч на 90+1 минуте. Норвежский чемпионат закончился в конце ноября, Буде/Глимт в заключительном туре разгромил Фредрикстад – 5:0, но не дождался осечки конкурента, в итоге, второе место, отставание от второго места составило один балл. Сейчас у команды есть возможность сосредоточиться на еврокубках, хотя прорыва ждать точно не стоит. Не сыграют в предстоящем матче Брингильдсен и Гундерсен, под вопросом Мое и Аукленн.

Прогноз

Хозяева выше классом и играют дома, поэтому и считаются явными фаворитами этой пары.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1,31 для Боруссии и 9,74 для Буде/Глимт. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Ранее команды никогда между собой не играли. Учитывая стиль игры соперников, есть все шансы увидеть результативный футбол, ставлю здесь на тотал больше 3,5 голов за 1,89.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
10 декабря 2025 -
22:00
Будё-Глимт
Тотал больше 3.5 1.89
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Боруссия Дортмунд Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Буде-Глимт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
