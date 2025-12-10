Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Норвежский клуб выстоял в Германии, несмотря на статус аутсайдера и дубль Брандта
В среду, 10 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились немецкая «Боруссия» Дортмунд и норвежский «Буде-Глимт». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.
В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами – полузащитник «шмелей» Юлиан Брандт открыл счет, однако еще до перерыва норвежский защитник Алесами восстановил паритет.
Во второй половине игры хозяева снова вышли вперед благодаря усилиям Брандта, который оформил дубль на 51-й минуте. «Буде-Глимт» вырвал ничью после точного удара Йенса Хауге, который хладнокровно расстрелял Грегора Кобеля.
«Боруссия» набрала 11 баллов, в следующем туре команда Нико Ковача на выезде сыграет против английского «Тоттенхэма». Норвежский клуб 20 января на домашней арене встретится с еще одним представителем Премьер-лиги – «Манчестер Сити» (20 января).
Лига чемпионов, 6-й тур. 10 декабря
Боруссия Дортмунд (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2
Голы: Брандт, 18, 51 – Алесами, 42, Хауге, 75
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея:
События матча
