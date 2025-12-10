Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
10 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 11 декабря 2025, 01:07
Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией

Норвежский клуб выстоял в Германии, несмотря на статус аутсайдера и дубль Брандта

Сенсация в Дортмунде. Буде-Глимт вырвал ничью в матче с Боруссией
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 10 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором встретились немецкая «Боруссия» Дортмунд и норвежский «Буде-Глимт». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами – полузащитник «шмелей» Юлиан Брандт открыл счет, однако еще до перерыва норвежский защитник Алесами восстановил паритет.

Во второй половине игры хозяева снова вышли вперед благодаря усилиям Брандта, который оформил дубль на 51-й минуте. «Буде-Глимт» вырвал ничью после точного удара Йенса Хауге, который хладнокровно расстрелял Грегора Кобеля.

«Боруссия» набрала 11 баллов, в следующем туре команда Нико Ковача на выезде сыграет против английского «Тоттенхэма». Норвежский клуб 20 января на домашней арене встретится с еще одним представителем Премьер-лиги – «Манчестер Сити» (20 января).

Лига чемпионов, 6-й тур. 10 декабря

Боруссия Дортмунд (Германия) Буде-Глимт (Норвегия) 2:2

Голы: Брандт, 18, 51 – Алесами, 42, Хауге, 75

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д), асcист Максимилиан Байер.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хайтам Алеесами (Будё-Глимт), асcист Патрик Берг.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д), асcист Фабиу Силва.
Тренер ПСЖ объяснил, почему Забарный вышел сразу после перерыва
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Эпическая перестрелка. Байер сыграл вничью с Ньюкаслом
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Буде-Глимт Йенс Петтер Хауге Юлиан Брандт
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
