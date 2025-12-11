Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Д – Буде-Глимт – 2:2. Андердог кусается. Видео голов, обзор матча
Лига Чемпионов
Боруссия Д
10.12.2025 22:00 – FT 2 : 2
Будё-Глимт
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 05:10 | Обновлено 11 декабря 2025, 05:16
Боруссия Д – Буде-Глимт – 2:2. Андердог кусается. Видео голов, обзор матча

Сенсация в Дортмунде

Боруссия Д – Буде-Глимт – 2:2. Андердог кусается. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в шестом туре Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд дома сыграла вничью с норвежским «Буде-Глимт» – 2:2. Брандт открыл счет, но Алесами восстановил равновесие до перерыва.

В начале второго тайма Брандт оформил дубль и снова вывел хозяев вперед. Однако Хауге точным ударом принес гостям ничью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дортмундцы набрали 11 очков и далее встретятся с «Тоттенхэмом», а норвежцы примут «Манчестер Сити» 20 января.

Лига чемпионов, 6-й тур. 10 декабря

Боруссия Дортмунд (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2

Голы: Брандт, 18, 51 – Алесами, 42, Хауге, 75

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д), асcист Максимилиан Байер.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хайтам Алеесами (Будё-Глимт), асcист Патрик Берг.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д), асcист Фабиу Силва.
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
