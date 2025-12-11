Боруссия Д

10 декабря в шестом туре Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд дома сыграла вничью с норвежским «Буде-Глимт» – 2:2. Брандт открыл счет, но Алесами восстановил равновесие до перерыва.

В начале второго тайма Брандт оформил дубль и снова вывел хозяев вперед. Однако Хауге точным ударом принес гостям ничью.

Дортмундцы набрали 11 очков и далее встретятся с «Тоттенхэмом», а норвежцы примут «Манчестер Сити» 20 января.

Лига чемпионов, 6-й тур. 10 декабря

Боруссия Дортмунд (Германия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2

Голы: Брандт, 18, 51 – Алесами, 42, Хауге, 75

Видеообзор матча