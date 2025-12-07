ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера сборной Италии.
«Он согласился на чрезвычайно сложный вызов. Мне особенно понравились его слова: если сумеет вывести команду на чемпионат мира – это будет замечательно, а если нет – он готов надолго покинуть страну.
Рино был максимально откровенным: он прекрасно осознает, на что идет. И нашел в себе смелость принять эту должность, ведь в футболе нет более ответственной работы, чем руководить такой большой национальной сборной, как Италия. Ожидания огромны, потому что давление, которое сопровождает Мундиаль или Евро, нельзя сравнить ни с чем», — сказал Шевченко.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.
