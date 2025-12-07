Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Украина. Премьер лига
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»

Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо

ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера сборной Италии.

«Он согласился на чрезвычайно сложный вызов. Мне особенно понравились его слова: если сумеет вывести команду на чемпионат мира – это будет замечательно, а если нет – он готов надолго покинуть страну.

Рино был максимально откровенным: он прекрасно осознает, на что идет. И нашел в себе смелость принять эту должность, ведь в футболе нет более ответственной работы, чем руководить такой большой национальной сборной, как Италия. Ожидания огромны, потому что давление, которое сопровождает Мундиаль или Евро, нельзя сравнить ни с чем», — сказал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.

Дженнаро Гаттузо Андрей Шевченко сборная Италии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttosport
Комментарии 2
Elson
Хотелось бы , чтобы он также высказался о Реброве.
Ответить
0
Boodya
Зайду пізніше, коментарі ще не настоялись😂
Ответить
0
