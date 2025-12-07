ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера сборной Италии.

«Он согласился на чрезвычайно сложный вызов. Мне особенно понравились его слова: если сумеет вывести команду на чемпионат мира – это будет замечательно, а если нет – он готов надолго покинуть страну.

Рино был максимально откровенным: он прекрасно осознает, на что идет. И нашел в себе смелость принять эту должность, ведь в футболе нет более ответственной работы, чем руководить такой большой национальной сборной, как Италия. Ожидания огромны, потому что давление, которое сопровождает Мундиаль или Евро, нельзя сравнить ни с чем», — сказал Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко оценил шансы сборной Италии в плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая не сумела пробиться на мундиаль, поскольку заняла второе место в своей группе.