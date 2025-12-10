Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф

Вечером 9 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошло 9 поединков, и еще 9 игр запланированы на 10 декабря.

Интер дома уступил Ливерпулю (0:1). Единственный в матче гол забил Доминик Собослаи с пенальти на 88 мин.

Украинский форвард Роман Яремчук весь матч провел в резерве Олимпиакоса в игре протий Кайрата (1:0).

Арсенал и Бавария набрали по 15 очков и досрочно вышли в следующий этап.

Лидеры ЛЧ: Арсенал, Бавария (по 15), Аталанта (13), ПСЖ, Интер, Реал, Атлетико, Ливерпуль (по 12).

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 9 декабря

17:30. Кайрат (Казахстан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1

19:45. Бавария (Германия) – Спортинг (Португалия) – 3:1

22:00. Аталанта (Италия) – Челси (Англия) – 2:1

22:00. Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:1

22:00. Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

22:00. Монако (Франция) – Галатасарай (Турция) – 1:0

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Атлетико (Испания) – 2:3

22:00. Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Марсель (Франция) – 2:3

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 5 5 0 0 14 - 1 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 15 2 Бавария 6 5 0 1 18 - 7 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Арсенал 3:1 Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 15 3 Аталанта 6 4 1 1 8 - 6 21.01.26 22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 13 4 ПСЖ 5 4 0 1 19 - 8 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 12 5 Интер Милан 6 4 0 2 12 - 4 20.01.26 22:00 Интер Милан - Арсенал 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 12 6 Реал Мадрид 5 4 0 1 12 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 12 7 Атлетико Мадрид 6 4 0 2 15 - 12 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Атлетико Мадрид 2:1 Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 12 8 Ливерпуль 6 4 0 2 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль 09.12.25 Интер Милан 0:1 Ливерпуль 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 12 9 Тоттенхэм 6 3 2 1 13 - 7 20.01.26 22:00 Тоттенхэм - Боруссия Д 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 26.11.25 ПСЖ 5:3 Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 11 10 Боруссия Д 5 3 1 1 17 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 10 11 Челси 6 3 1 2 13 - 8 21.01.26 22:00 Челси - Пафос 09.12.25 Аталанта 2:1 Челси 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 10 12 Манчестер Сити 5 3 1 1 10 - 5 10.12.25 22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10 13 Спортинг Лиссабон 6 3 1 2 12 - 8 20.01.26 22:00 Спортинг Лиссабон - ПСЖ 09.12.25 Бавария 3:1 Спортинг Лиссабон 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 10 14 Барселона 6 3 1 2 14 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 25.11.25 Челси 3:0 Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 10 15 Ньюкасл 5 3 0 2 11 - 4 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9 16 Марсель 6 3 0 3 11 - 8 21.01.26 22:00 Марсель - Ливерпуль 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Марсель 2:1 Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 9 17 Галатасарай 6 3 0 3 8 - 8 21.01.26 19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 9 18 Монако 6 2 3 1 7 - 8 20.01.26 22:00 Реал Мадрид - Монако 09.12.25 Монако 1:0 Галатасарай 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 9 19 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15 - 11 21.01.26 22:00 Ньюкасл - ПСВ Эйндховен 09.12.25 ПСВ Эйндховен 2:3 Атлетико Мадрид 26.11.25 Ливерпуль 1:4 ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 8 20 Байер 5 2 2 1 8 - 10 10.12.25 22:00 Байер - Ньюкасл 25.11.25 Манчестер Сити 0:2 Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 8 21 Карабах 5 2 1 2 8 - 9 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7 22 Наполи 5 2 1 2 6 - 9 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи 25.11.25 Наполи 2:0 Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 7 23 Ювентус 5 1 3 1 10 - 10 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 6 24 Пафос 5 1 3 1 4 - 7 10.12.25 22:00 Ювентус - Пафос 26.11.25 Пафос 2:2 Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 6 25 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7 - 15 21.01.26 22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз 09.12.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:3 Марсель 25.11.25 Галатасарай 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 6 26 Олимпиакос Пирей 6 1 2 3 6 - 13 20.01.26 22:00 Олимпиакос Пирей - Байер 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 5 27 Брюгге 5 1 1 3 8 - 13 10.12.25 22:00 Брюгге - Арсенал 26.11.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4 28 Атлетик Бильбао 5 1 1 3 4 - 9 10.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - ПСЖ 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 4 29 Копенгаген 5 1 1 3 7 - 14 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 4 30 Айнтрахт Ф 6 1 1 4 8 - 16 21.01.26 19:45 Карабах - Айнтрахт Ф 09.12.25 Барселона 2:1 Айнтрахт Ф 26.11.25 Айнтрахт Ф 0:3 Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 4 31 Бенфика 5 1 0 4 4 - 8 10.12.25 22:00 Бенфика - Наполи 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3 32 Славия Прага 6 0 3 3 2 - 11 21.01.26 22:00 Славия Прага - Барселона 09.12.25 Тоттенхэм 3:0 Славия Прага 25.11.25 Славия Прага 0:0 Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 3 33 Будё-Глимт 5 0 2 3 7 - 11 10.12.25 22:00 Боруссия Д - Будё-Глимт 25.11.25 Будё-Глимт 2:3 Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 34 Вильярреал 5 0 1 4 2 - 10 10.12.25 19:45 Вильярреал - Копенгаген 25.11.25 Боруссия Д 4:0 Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 35 Кайрат 6 0 1 5 4 - 15 20.01.26 17:30 Кайрат - Брюгге 09.12.25 Кайрат 0:1 Олимпиакос Пирей 26.11.25 Копенгаген 3:2 Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 1 36 Аякс 5 0 0 5 1 - 16 10.12.25 19:45 Карабах - Аякс 25.11.25 Аякс 0:2 Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

