Автогол и два пенальти. Тоттенхэм взял три очка в матче ЛЧ со Славией

Вечером 9 декабря в Лондоне прошел матч 6-го тур Лиги чемпионов.

Английский Тоттенхэм одержал убедительную домашнюю победу над Славией из Праги (3:0).

На 26-й минуте Давид Зима провел автогол, и шпоры вышли вперед в счете. После перерыва преимущество хозяев стало бесспорным.

Сначала на 50-й минуте Мохаммед Кудус реализовал пенальти, а на 79-й минуте Хави Симонс также точно пробил с 11 метров, установив окончательный результат (3:0).

Тоттенхэм имеет 11 очков из 18 и входит в топ-10 ЛЧ, Славия практически потеряла все шансы на выход в плей-офф (3 балла).

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

Тоттенхэм (Авнглия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Голы: Зима, 26 (автогол), Кудус, 50 ​​(пен), Симонс, 79 (пен)

