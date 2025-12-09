Лига чемпионов. 6-й тур, матчи 9 декабря. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 9 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Украинский форвард Роман Яремчук заявлен в резерве Олимпиакоса,

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

6-й тур. 9 декабря

17:30. Кайрат (Казахстан) – Олимпиакос (Греция)

19:45. Бавария (Германия) – Спортинг (Португалия)

22:00. Аталанта (Италия) – Челси (Англия)

22:00. Барселона (Испания) – Айнтрахт (Германия)

22:00. Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)

22:00. Монако (Франция) – Галатасарай (Турция)

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Атлетико (Испания)

22:00. Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Марсель (Франция)

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Славия Прага (Чехия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

