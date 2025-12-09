Сумбурный угловой. Монако с нереализованным пенальти дожал Галатасарай
Нападающий Фоларин Балогун своим голом принес победу «монегаскам»
Во вторник, 9 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов между французским «Монако» и турецким «Галатасараем».
Еврокубковый поединок прошёл на арене «Стад Луи II» в Монако.
Первый тайм прошёл без забитых голов, поэтому все интриги матча остались на вторую половину игры.
После перерыва хозяева получили шанс выйти вперед, однако этой возможностью не воспользовались: Денис Закария не смог реализовать пенальти.
Решающим эпизодом стал угловой на 68-й минуте матча, который принес победу «Монако» – нападающий Фоларин Балогун фактически отправил мяч в ворота после некоторого сумбура в штрафной.
«Галатасарай» пытался спасти матч, но хозяева удержали результат – 1:0 в пользу «Монако».
Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря
«Монако» – «Галатасарай» – 1:0
Гол: Балогун, 68
