Лига Чемпионов
Монако
09.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Галатасарай
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:02
Сумбурный угловой. Монако с нереализованным пенальти дожал Галатасарай

Нападающий Фоларин Балогун своим голом принес победу «монегаскам»

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 декабря, состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов между французским «Монако» и турецким «Галатасараем».

Еврокубковый поединок прошёл на арене «Стад Луи II» в Монако.

Первый тайм прошёл без забитых голов, поэтому все интриги матча остались на вторую половину игры.

После перерыва хозяева получили шанс выйти вперед, однако этой возможностью не воспользовались: Денис Закария не смог реализовать пенальти.

Решающим эпизодом стал угловой на 68-й минуте матча, который принес победу «Монако» – нападающий Фоларин Балогун фактически отправил мяч в ворота после некоторого сумбура в штрафной.

«Галатасарай» пытался спасти матч, но хозяева удержали результат – 1:0 в пользу «Монако».

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря

«Монако» – «Галатасарай» – 1:0

Гол: Балогун, 68

Фотогалерея матча:

