Во вторник, 9 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Монако» и «Галатасараем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Монако

Нынешний сезон команда начала достаточно неплохо, однако в предыдущих играх потеряла игровую стабильность. За 15 туров Лиги 1 на счету «Монако» есть 23 зачетных пункта, которые позволяют ему находиться на 7-й позиции турнирной таблицы. От 5-й строчки клуб отстает всего на 1 балл, но вот лидер, «Ланс», опережает коллектив уже на 11 очков.

В Лиге чемпионов у французов тоже проблемы. За 5 туров клубу удалось набрать 6 зачетных пунктов (1 победа, 3 ничьи, 2 поражения), что позволяет ему занимать 23-ю строчку общей таблицы. Однако расстояние между клубами сейчас совсем маленькое, и конкурентам «Монако» нужно всего несколько очков, чтобы оставить его вне зоны плей-офф.

Галатасарай

Гораздо лучше обстоят дела у турецкого коллектива. После 15 туров родной Суперлиги «Галатасарай» имеет на балансе 36 зачетных пунктов, позволяющих ему размещаться на 1-й строчке турнирной таблицы. Своего ближайшего преследователя, «Трабзонспора», столичная команда опережает на 2 зачетных пункта.

В Лиге чемпионов турки тоже выступают неплохо. После 5 туров команда завоевала 9 очков (благодаря победам над «Ливерпулем», «Аяксом» и «Буде-Глимтом»), позволяющих ей занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. От топ-8 команду отделяет всего 1 зачетный пункт.

Личные встречи

В ХХ веке клубы не встречались между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Монако» сохранил ворота сухими лишь в 1/5 предыдущих поединков.

«Монако» победил лишь в 2/7 последних домашних матчах. На счету команды также 3 ничьи и 2 поражения.

В последних пяти официальных играх «Галатасарай» победил всего дважды. При этом ни разу команда не хранила ворота сухими.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.21 для Монако и 3.08 для Галатасарая. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.49.