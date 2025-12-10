Монако – Галатасарай – 1:0. Как не забили пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Команда Монако, выступающая в чемпионате Франции, обыграла Галатасарай из Турции со счетом 1:0.
После перерыва Денис Закария не реализовал пенальти для Монако на 51-й минуте.
Единственный в матче гол забил для хозяев Фоларин Балогун на 68-й минуте.
Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025
22:00. Монако (Франция) – Галатасарай (Турция) – 1:0
Гол: Фоларин Балогун, 68
Незабитый пенальти: Денис Закария, 51 (Монако)
Видео гола и обзор матча
События матча
