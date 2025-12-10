Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Монако – Галатасарай – 1:0. Как не забили пенальти. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Монако
09.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Галатасарай
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 03:57 | Обновлено 10 декабря 2025, 04:07
Монако – Галатасарай – 1:0. Как не забили пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

Монако – Галатасарай – 1:0. Как не забили пенальти. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Команда Монако, выступающая в чемпионате Франции, обыграла Галатасарай из Турции со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После перерыва Денис Закария не реализовал пенальти для Монако на 51-й минуте.

Единственный в матче гол забил для хозяев Фоларин Балогун на 68-й минуте.

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00. Монако (Франция) – Галатасарай (Турция) – 1:0

Гол: Фоларин Балогун, 68

Незабитый пенальти: Денис Закария, 51 (Монако)

Видео гола и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
