30 декабря 2025, 21:22
ФОТО. Легенда Барселона возвращается в футбол?

Жерар Пике может возобновить профессиональную карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике близок к возобновлению профессиональной карьеры. Об этом сообщают испанские СМИ накануне открытия январского трансферного окна.

38-летний Пике завершил карьеру в ноябре 2022 года, проведя прощальный матч за «Барселону» против «Альмерии». Тогда он вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 83-й минуте под аплодисменты трибун.

По информации RTVA, Пике планирует вернуться на поле в составе ФК «Андорра» – клуба, который он приобрел в декабре 2018 года. Команда выступает в Сегунде, втором по силе дивизионе чемпионата Испании, и на данный момент занимает 13-е место в таблице.

Сообщается, что решение о возвращении связано с новым экономическим санкционированием, после которого Пике может быть заявлен за клуб уже в январе. Его возможный дебют намечен на 4 января в матче против «Сеуты» на стадионе «Альфонсо Мурубе».

Жерар Пике – один из самых титулованных защитников своего поколения. За карьеру он провел более 600 матчей за «Барселону», выиграл 9 титулов Ла Лиги и 3 Лиги чемпионов, а также стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, за которую сыграл 102 матча.

Ранее Пике неоднократно подчеркивал, что не хочет быть лишь инвестором ФК «Андорра», а стремится активно участвовать в развитии клуба и помогать ему подниматься в более высокие дивизионы.

Источник: Sport Bible
