  Тоттенхэм – Славия – 3:0. Автогол и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
09.12.2025 22:00 – FT 3 : 0
Славия Прага
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 00:59 | Обновлено 10 декабря 2025, 01:03
Тоттенхэм – Славия – 3:0. Автогол и два пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

Тоттенхэм – Славия – 3:0. Автогол и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 декабря в Лондоне прошел матч 6-го тур Лиги чемпионов.

Английский Тоттенхэм одержал домашнюю победу над Славией из Праги (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме был забит один гол. На 26-й минуте игрок команды гостей Давид Зима провел автогол.

После перерыва шпоры забили еще дважды. На 50-й минуте Мохаммед Кудус реализовал пенальти, а на 79-й минуте Хави Симонс также точно пробил с 11 метров (3:0).

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

Тоттенхэм (Англия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Голы: Зима, 26 (автогол), Кудус, 50 ​​(пен), Симонс, 79 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Хави Симонс (Тоттенхэм).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохаммед Кудус (Тоттенхэм).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Давид Зима (Славия Прага).
ВИДЕО. Как Собослаи забил пенальти и принес Ливерпулю победу над Интером
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
