Тоттенхэм – Славия – 3:0. Автогол и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
Вечером 9 декабря в Лондоне прошел матч 6-го тур Лиги чемпионов.
Английский Тоттенхэм одержал домашнюю победу над Славией из Праги (3:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом тайме был забит один гол. На 26-й минуте игрок команды гостей Давид Зима провел автогол.
После перерыва шпоры забили еще дважды. На 50-й минуте Мохаммед Кудус реализовал пенальти, а на 79-й минуте Хави Симонс также точно пробил с 11 метров (3:0).
Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025
Тоттенхэм (Англия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0
Голы: Зима, 26 (автогол), Кудус, 50 (пен), Симонс, 79 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко уверен, что нужно давать больше шансов Пономаренко
Команду покинут Кулыба и Мкртчан