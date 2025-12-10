Вечером 9 декабря в Лондоне прошел матч 6-го тур Лиги чемпионов.

Английский Тоттенхэм одержал домашнюю победу над Славией из Праги (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме был забит один гол. На 26-й минуте игрок команды гостей Давид Зима провел автогол.

После перерыва шпоры забили еще дважды. На 50-й минуте Мохаммед Кудус реализовал пенальти, а на 79-й минуте Хави Симонс также точно пробил с 11 метров (3:0).

Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

Тоттенхэм (Англия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Голы: Зима, 26 (автогол), Кудус, 50 ​​(пен), Симонс, 79 (пен)

Видео голов и обзор матча