Во вторник, 9 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Славией». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Для лондонской команды текущий сезон проходит довольно сумбурно, особенно это видно в последних играх. После 15 туров Премьер-лиги на ее счету есть 22 зачетных пункта, позволяющих находиться на 10-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-5 не слишком велико – всего 3 очка. Из Кубка английской лиги «Тоттенхэм» вылетел на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане получили 8 очков за 5 игр, благодаря которым занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. От необходимого места в топ-8 «шпоры» отстают на 2 балла.

Славия Прага

А вот для чехов на национальной арене все складывается фактически совершенно. За 18 туров чемпионата клуб набрал 42 очка, позволяющих ему находиться на вершине турнирной таблицы. От ближайшего преследователя, «Спарты», «Славия» торвалась уже на 5 очков. В Кубке Чехии коллектив дошел до четвертьфинала, где сыграет против «Яблонца».

Но вот в Лиге чемпионов чехам не очень везет. 3 набранных балла за 5 поединков турнира позволяют находиться только на 31-й строчке общей таблицы соревнований. От зоны плей-офф «Славия» отстала уже на 3 очка.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА. Тогда с общим счетом 3:2 дальше прошел «Тоттенхэм».

Интересные факты

В последних 6-х играх «Тоттенхэм» победил всего 1 раз.

В 5/6 предыдущих матчах «Славии» были забиты 3 и более голов.

«Славия» не проиграла ни в одном из 6 последних выездных матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.