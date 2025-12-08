Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
09.12.2025 22:00 - : -
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 20:25
33
0

Матч начнется 9 декабря в 22:00 по Киеву

ФК Славия Прага

Во вторник, 9 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Славией». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Для лондонской команды текущий сезон проходит довольно сумбурно, особенно это видно в последних играх. После 15 туров Премьер-лиги на ее счету есть 22 зачетных пункта, позволяющих находиться на 10-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-5 не слишком велико – всего 3 очка. Из Кубка английской лиги «Тоттенхэм» вылетел на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане получили 8 очков за 5 игр, благодаря которым занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. От необходимого места в топ-8 «шпоры» отстают на 2 балла.

Славия Прага

А вот для чехов на национальной арене все складывается фактически совершенно. За 18 туров чемпионата клуб набрал 42 очка, позволяющих ему находиться на вершине турнирной таблицы. От ближайшего преследователя, «Спарты», «Славия» торвалась уже на 5 очков. В Кубке Чехии коллектив дошел до четвертьфинала, где сыграет против «Яблонца».

Но вот в Лиге чемпионов чехам не очень везет. 3 набранных балла за 5 поединков турнира позволяют находиться только на 31-й строчке общей таблицы соревнований. От зоны плей-офф «Славия» отстала уже на 3 очка.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА. Тогда с общим счетом 3:2 дальше прошел «Тоттенхэм».

Интересные факты

  • В последних 6-х играх «Тоттенхэм» победил всего 1 раз.
  • В 5/6 предыдущих матчах «Славии» были забиты 3 и более голов.
  • «Славия» не проиграла ни в одном из 6 последних выездных матчей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.45 для Тоттенхэма и 6.98 для Славия. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
9 декабря 2025 -
22:00
Славия Прага
Тоттенхэм Славия Прага прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
