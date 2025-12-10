Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Ливерпуль – 0:1. Победный пенальти Собослаи. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Интер Милан
09.12.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 00:47 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:53
362
0

Интер – Ливерпуль – 0:1. Победный пенальти Собослаи. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский Интер дома уступил английскому Ливерпулю (0:1) на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Доминик Собослаи с пенальти на 88 мин.

Интер и Ливерпуль набрали по 12 очков и входят в топ-8 в турнирной таблице ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00 Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

Гол: Собослаи, 88 (пен)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Собослаи, 88 мин (пен)

Фотогалерея

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
Ливерпуль Интер Милан Лига чемпионов Интер - Ливерпуль видео голов и обзор Доминик Собослаи пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
