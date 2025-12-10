Интер Милан

Интер – Ливерпуль – 0:1. Победный пенальти Собослаи. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Итальянский Интер дома уступил английскому Ливерпулю (0:1) на арене Джузеппе Меацца в Милане.
Единственный в матче гол забил Доминик Собослаи с пенальти на 88 мин.
Интер и Ливерпуль набрали по 12 очков и входят в топ-8 в турнирной таблице ЛЧ.
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025
22:00 Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1
Гол: Собослаи, 88 (пен)
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Собослаи, 88 мин (пен)
Фотогалерея
События матча
