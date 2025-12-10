Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Лига Чемпионов
Интер Милан
09.12.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 00:04 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:20
354
3

Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер

Спорный 11-метровый удар оказался ключевым моментом в матче

10 декабря 2025, 00:04 | Обновлено 10 декабря 2025, 00:20
354
3 Comments
Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль на выезде обыграл миланский «Интер» с минимальным счётом 1:0.

В напряжённой игре на «Джузеппе Меацца» команды демонстрировали осторожный футбол в первом тайме, присматриваясь друг к другу. Мерсисайдцы первыми могли открыть счёт: Конате оказался самым расторопным в штрафной и отправил мяч в сетку после скидки Экитике. Однако радость гостей быстро прервала бригада VAR — после длительного просмотра эпизода гол отменили: мяч предварительно коснулся руки Экитике.

Во втором тайме, как и в первом, команды действовали аккуратно, делая ставку на оборону, поэтому игра могла завершиться нулевой ничьей. Но уже в концовке матча Бастони потянул Вирца за футболку в штрафной, и немец упал. Судьи VAR обратили внимание на эпизод и вызвали главного арбитра Феликса Цвайера для пересмотра. Главный судья назначил пенальти в ворота «Интера», а Доминик Собослаи уверенно переиграл Яна Зоммера с 11 метров.

«Ливерпуль» увозит три очка с «Джузеппе Меацца» и поднимается на восьмое место в турнирной таблице, «Интер» теперь пятый после шестого тура.

Следующий тур Лиги чемпионов состоится уже в январе 2026 года: «Интер» дома примет лондонский «Арсенал», а «Ливерпуль» отправится во Францию на матч с «Марселем».

Лига чемпионов. Основной раунд. 6-й тур.

«Интер» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол: Собослаи, 88 (пенальти)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес, 13, Мхитарян, 57, Бастони, 87 – Экитике, 39, Джонс, 73

«Интер»: Зоммер – Аканджи, Ачерби (Биссек, 31), Бастони – Луис Энрике, Барелла, Чалханоглу (Зелиньский, 11), Мхитарян (Сучич, 83), Димарко (Карлос Аугусто, 83) – Лаутаро Мартинес, Тюрам (Бонни, 83).

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Конате, Гомес (Бредли, 68) – Мак Аллистeр, Гравенберх, Собослаи – Экитике, Исак (Вирц, 68), Джонс.

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия).

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан).

ИНТЕР – ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Камбек имени Кунде. Барселона дожала Айнтрахт Ф в матче Лиги чемпионов
Ливерпуль Интер Милан Лига чемпионов Интер - Ливерпуль отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09 декабря 2025, 08:51 0
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок

Британец может провести поединок с Уордли

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Футбол | 09.12.2025, 22:42
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
Динамо запрещено продавать игрока. Клуб хочет от него избавиться
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Футбол | 09.12.2025, 20:19
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Футбол | 09.12.2025, 11:59
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Чому спірний,норм шо треба майку порвати,Ісак ніякий,а Вірц сьогодні добре.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
SHTAMPAK STAMAKSY
По Акакію Собослай зарядив
Ответить
0
Популярные новости
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем