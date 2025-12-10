Все решил пенальти. Ливерпуль минимально обыграл Интер

Ливерпуль на выезде обыграл миланский «Интер» с минимальным счётом 1:0.

В напряжённой игре на «Джузеппе Меацца» команды демонстрировали осторожный футбол в первом тайме, присматриваясь друг к другу. Мерсисайдцы первыми могли открыть счёт: Конате оказался самым расторопным в штрафной и отправил мяч в сетку после скидки Экитике. Однако радость гостей быстро прервала бригада VAR — после длительного просмотра эпизода гол отменили: мяч предварительно коснулся руки Экитике.

Во втором тайме, как и в первом, команды действовали аккуратно, делая ставку на оборону, поэтому игра могла завершиться нулевой ничьей. Но уже в концовке матча Бастони потянул Вирца за футболку в штрафной, и немец упал. Судьи VAR обратили внимание на эпизод и вызвали главного арбитра Феликса Цвайера для пересмотра. Главный судья назначил пенальти в ворота «Интера», а Доминик Собослаи уверенно переиграл Яна Зоммера с 11 метров.

«Ливерпуль» увозит три очка с «Джузеппе Меацца» и поднимается на восьмое место в турнирной таблице, «Интер» теперь пятый после шестого тура.

Следующий тур Лиги чемпионов состоится уже в январе 2026 года: «Интер» дома примет лондонский «Арсенал», а «Ливерпуль» отправится во Францию на матч с «Марселем».

Лига чемпионов. Основной раунд. 6-й тур.

«Интер» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол: Собослаи, 88 (пенальти)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес, 13, Мхитарян, 57, Бастони, 87 – Экитике, 39, Джонс, 73

«Интер»: Зоммер – Аканджи, Ачерби (Биссек, 31), Бастони – Луис Энрике, Барелла, Чалханоглу (Зелиньский, 11), Мхитарян (Сучич, 83), Димарко (Карлос Аугусто, 83) – Лаутаро Мартинес, Тюрам (Бонни, 83).

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Конате, Гомес (Бредли, 68) – Мак Аллистeр, Гравенберх, Собослаи – Экитике, Исак (Вирц, 68), Джонс.

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия).

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан).

ИНТЕР – ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА