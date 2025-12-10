Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Интер Милан
09.12.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 07:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 07:35
176
0

Все решил поздний гол. Тренеры Интера и Ливерпуля прокомментировали матч ЛЧ

Единственный в матче гол забил Доминик Собослаи с пенальти на 88 минуте

Все решил поздний гол. Тренеры Интера и Ливерпуля прокомментировали матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Итальянский «Интер» дома уступил английскому «Ливерпулю» (0:1) на арене «Джузеппе Меацца» в Милане.

Единственный гол в матче забил Доминик Собослаи с пенальти на 88-й минуте. «Интер» и «Ливерпуль» набрали по 12 очков и входят в топ-8 турнирной таблицы ЛЧ.

Арне Слот, главный тренер «Ливерпуля»: «Мы отставали от Интера на три очка. Лучшее, что можно сделать, – выиграть здесь. У них очень хорошая команда. В целом мы показали хорошую игру. Мы не могли просить большего, если посмотреть на нашу игру против сильного Интера. Игроки продемонстрировали отличную ментальность. Это прекрасный результат».

Кристиан Киву, главный тренер «Интера»: «Мы ожидали их интенсивности и агрессии. Мы начали медленно, но потом действовали лучше. Мы старались удерживать этот уровень, но в концовке у нас было меньше энергии. Первые минуты дались нам тяжело из-за их качества. Травмы в первом тайме тоже не помогли. Нам пришлось контролировать уровень энергии, и мы пытались сделать все возможное».

Вирджил ван Дейк, капитан «Ливерпуля»: «Мы хорошо контролировали игру. Матч мог закончиться 0:0, но все сложилось для нас позитивно. Приятно выигрывать. Особенно в период, когда мы пытаемся найти стабильность и базу для дальнейшего прогресса. Мы хотим прибавлять, быть последовательными и побеждать».

Мануэль Аканджи, защитник «Интера»: «Больно проигрывать в таком матче. Позитив в том, что если мы будем играть так же, то выиграем большинство поединков».

Энди Робертсон, защитник «Ливерпуля»: «Это огромный результат. Мы знали, что приезжаем в сложное место, к команде, которая сейчас в хорошей форме. Мы должны были показать характер и выдержку. Сухие ворота были ключевыми, а затем мы забили гол. Всем нам была нужна эта победа. Мы знаем, что результаты и игра были недостаточно хорошими. Для этого клуба важно быть в Лиге чемпионов, поэтому это огромный результат для всех нас».

Генрих Мхитарян, полузащитник «Интера»: «Мы должны держать голову высоко, работать еще больше. Это была не наша лучшая игра, но не стоит забывать, что мы играли против топ-команды. Ливерпуль тоже сыграл хорошо, я считаю, что это был сбалансированный матч. Я сделал все возможное, чтобы помочь команде».

Петр Зелиньски, полузащитник «Интера»: «Мы разочарованы. Мы провели хороший матч, но нам не хватило чего-то впереди, чтобы забить гол».

Райан Гравенберх получил приз лучшего игрока матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Его игра в обороне была очень дисциплинированной и умной. Он отлично перекрывал и защищал пространство вокруг и перед двумя центрбеками. В владении мячом он начинал атаки, получая мяч в полоборота и продвигая передачи вперед в плотных зонах».

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00 Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

Гол: Собослаи, 88 (пен)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Собослаї, 88 хв (пен)

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
По теме:
Атлетик – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Вильярреал – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Николай Степанов Источник: УЕФА
