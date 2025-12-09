Во вторник, 9 декабря, состоится матч шестого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Миланский «Интер» подходит к шестому туру Лиги чемпионов, занимая 4-е место в общей таблице и имея в активе четыре победы в пяти матчах. Единственное поражение произошло в прошлом туре, когда мадридский «Атлетико» вырвал победу на 93-й минуте и лишил «нерадзурри» очков. Несмотря на это обидное поражение, команда Кристиана Киву быстро восстановила уверенность: в чемпионате и Кубке Италии «Интер» одержал три победы подряд и подходит к следующему еврокубковому матчу в отличной форме. А вот соперник — действующий чемпион Премьер-лиги «Ливерпуль» — находится в состоянии глубокого кризиса. Команду штормит со всех сторон, и недавняя ничья с «Лидсом» лишь подчеркнула нестабильность. Дополнительное напряжение создали послематчевые комментарии Мохаммеда Салаха, всколыхнувшие футбольный мир. Египтянин в Милан не поедет — ещё один резонансный эпизод в непростый период для «красных». В Лиге чемпионов у «Ливерпуля» 9 очков, а в предыдущем туре команда потерпела унизительное домашнее поражение от ПСВ — 1:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Ливерпуль», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Интер Милан Ливерпуль Обе забьют - да 1.59 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.09 для Интера и 3.43 для Ливерпуля. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.